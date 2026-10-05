Tôn vinh 10 tác phẩm sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ngày 4/10, nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; đồng thời ghi nhận đóng góp của các tác giả, nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản.

Đây cũng là hoạt động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW” đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025.

Thông qua việc lựa chọn, tôn vinh các tác phẩm có chất lượng, Giải thưởng hướng tới đưa tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với bạn đọc và đời sống xã hội; khuyến khích các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng.

Ngay trong năm đầu tiên, Giải thưởng thu hút 329 tác phẩm từ hơn 40 nhà xuất bản, tổ chức và đối tác liên kết. Các tác phẩm được đánh giá trên các tiêu chí về giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản.

Theo cơ cấu, Giải thưởng có 22 giải, gồm 11 giải dành cho sách in và 11 giải dành cho sách điện tử. Qua quá trình chấm chọn, 10 tác phẩm được trao giải, trong đó có 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử.

10 tác phẩm được tôn vinh gồm 1 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Trong đó, Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam gồm hai tập: Tập 1 – Động vật, do GS.TS. Nguyễn Quảng Trường chủ biên và Tập 2 – Thực vật và nấm, do GS.TS. Trần Thế Bách, TS. Nguyễn Thế Cường, TS. Đỗ Văn Hải và TS. Bùi Hồng Quang đồng chủ biên. Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Ba Giải Nhì thuộc về AI và con người của GS.TSKH. Hồ Tú Bảo; Bình dân học vụ số – Kỹ năng số cơ bản của TS. Trần Văn Khải; và Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số của PGS.TS. Vũ Thanh Sơn. Trong đó, AI và con người là tác phẩm sách điện tử duy nhất được trao giải năm nay.

Các tác phẩm được trao giải trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội đến kỹ năng số và chuyển đổi số. Sự đa dạng này cho thấy sách tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, phổ biến kết quả nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, các tác phẩm được tôn vinh không chỉ cung cấp tri thức chuyên ngành mà còn hướng tới những vấn đề thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, y tế, an toàn điện hạt nhân, quy hoạch đô thị hay phát triển kinh tế.

Thông qua Giải thưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng tăng cường sự kết nối giữa nghiên cứu, xuất bản và phổ biến tri thức; đồng thời khuyến khích các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có chất lượng, giá trị khoa học và khả năng ứng dụng.

Qua đó, Giải thưởng từng bước góp phần hình thành một hoạt động có uy tín trong lĩnh vực xuất bản sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa tri thức đến gần hơn với xã hội và phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.