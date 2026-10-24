Tôn vinh 10 gương mặt Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những người thợ trực tiếp lao động, sản xuất có thành tích vượt trội. Từ gần 18 triệu lao động trên cả nước, qua quy trình xét chọn nghiêm túc từ cơ sở đến cấp Tổng Liên đoàn, 10 gương mặt xuất sắc nhất thuộc 5 nhóm lĩnh vực đã được vinh danh.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - phát biểu tại Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Đó là những điển hình trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ý chí, nghị lực vượt qua nghịch cảnh; tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; hoạt động vì cộng đồng; đạt thành tích cao tại các kỳ thi tay nghề quốc gia và quốc tế.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 10 công nhân tiêu biểu bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời nhắn nhủ công nhân Việt Nam tích cực học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vượt khó vươn lên đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, phía sau những dòng điện thông suốt, chuyến bay an toàn hay sản phẩm hoàn thiện đến tay người dân là sự tận tụy thầm lặng của những người thợ. Trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, mỗi dây chuyền sản xuất đều đòi hỏi yêu cầu khắt khe về làm chủ công nghệ, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm sai sót và bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc chương trình.

10 tấm gương được xướng tên chính là hiện thân sinh động cho vẻ đẹp người công nhân hiện đại: lành nghề, kỷ luật, sáng tạo và nghĩa tình. Công đoàn Việt Nam xác định người thợ chỉ có thể cống hiến hết mình khi được trân trọng, được tạo điều kiện học tập, bảo đảm việc làm, thu nhập và sức khỏe; đồng thời khẳng định mọi sáng kiến dù nhỏ nhất đều được lắng nghe và áp dụng.

Dự và chỉ đạo chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhấn mạnh giai cấp công nhân là chủ thể giữ sứ mệnh quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng khi trong số 61 hồ sơ vượt qua vòng sơ loại đề nghị khen thưởng, có tới 40 hồ sơ (chiếm 66%) thuộc nhóm tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải tiến kỹ thuật.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn cùng người lao động tập trung hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, làm chủ công nghệ số để chuyển dịch từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Đồng thời, tổ chức công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hướng về cơ sở và thực hiện thật tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, trả lời thấu đáo câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ để công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu lan tỏa tinh thần của 10 tấm gương tiêu biểu để nhân lên hàng vạn sáng kiến mới trong các cơ sở sản xuất trên toàn quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cần chủ động nắm vững tình hình tổ chức công đoàn khi sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm hoạt động công đoàn luôn thông suốt, gắn bó mật thiết với cơ sở và người lao động.