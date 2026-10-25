Tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, phía sau những thành quả hiện diện trong đời sống hằng ngày như dòng điện được duy trì, chuyến bay an toàn, sản phẩm đến tay khách hàng hay người bệnh được chăm sóc là sự tận tụy, nỗ lực và tinh thần sáng tạo của đội ngũ công nhân.

Từ gần 18 triệu công nhân trên cả nước, thông qua quá trình phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và đánh giá khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt tiêu biểu để tuyên dương. Đây là những công nhân có thành tích nổi bật trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo; đồng thời thể hiện ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với cộng đồng.

Nhiều người đã chủ động làm chủ thiết bị, cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Có những người vượt qua bệnh tật, tai nạn và hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, chăm lo gia đình và cống hiến cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó là những tấm gương tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Nhà nước, Công đoàn; sẻ chia với đồng nghiệp, giúp đỡ cộng đồng và đạt thành tích cao tại các hội thi tay nghề, cuộc thi thợ giỏi trong nước, quốc tế.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình cần trở thành hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, thương lượng, tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao trình độ, đồng thời thúc đẩy việc tiếp nhận, ứng dụng và tôn vinh các sáng kiến trong thực tiễn sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương 10 công nhân được vinh danh, đồng thời ghi nhận những đóng góp của gần 18 triệu công nhân đang ngày đêm lao động, sản xuất, kinh doanh trên khắp cả nước.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, dù khác nhau về tuổi đời, công việc và hành trình phấn đấu, các công nhân tiêu biểu đều có điểm chung là không ngừng vượt khó, chủ động đổi mới, sáng tạo và mong muốn tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho tập thể, cộng đồng, đất nước. Những tấm gương này không chỉ khẳng định năng lực, phẩm chất của người lao động Việt Nam mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đông đảo công nhân.

Nhấn mạnh lễ tuyên dương không phải là điểm kết thúc mà cần trở thành khởi đầu cho những chuyển biến tích cực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn tập trung thực hiện một số định hướng trọng tâm.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: PV.

Trước hết, cần chuyển từ mô hình công nhân chủ yếu thực hiện công việc theo quy trình sang lực lượng lao động có khả năng làm chủ công nghệ, sáng tạo và thích ứng với yêu cầu mới. Người lao động cần được tạo điều kiện học tập suốt đời, cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng xanh và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm công nghệ hỗ trợ nâng cao năng lực con người, không khiến người lao động bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, cần coi sáng kiến của công nhân là nguồn lực phát triển, xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới tại từng phân xưởng, tổ sản xuất. Doanh nghiệp cần có cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm, ghi nhận và chia sẻ lợi ích công bằng đối với sáng kiến của người lao động. Giá trị sáng kiến phải được thể hiện qua hiệu quả ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc.

Việc xây dựng giai cấp công nhân hiện đại cũng phải gắn với môi trường lao động văn minh, an toàn, nhân văn. Bên cạnh tiền lương và điều kiện làm việc, cần quan tâm thiết thực đến nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, cơ hội học tập và hỗ trợ chuyển đổi nghề khi công nghệ thay đổi. Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của những người trực tiếp tạo ra của cải.

Đối với tổ chức Công đoàn, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động và đối tác có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công đoàn cần chủ động lắng nghe tiếng nói công nhân, chăm lo thường xuyên, đúng nhu cầu; đẩy mạnh nâng cao kỹ năng, tư vấn pháp luật, đối thoại tại nơi làm việc và ứng dụng công nghệ số để phục vụ đoàn viên hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cần phát huy bản lĩnh, trách nhiệm công dân và tinh thần phụng sự cộng đồng của giai cấp công nhân; khuyến khích người lao động tôn trọng pháp luật, giữ gìn đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Tổng LĐLĐ Việt Nam được đề nghị nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến trên phạm vi cả nước, kết nối với cơ sở đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp để hỗ trợ truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc tiếp tục lắng nghe tiếng nói công nhân, hoàn thiện pháp luật và tăng cường giám sát thực thi; đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn đến chính sách việc làm, tiền lương, an sinh, đào tạo nghề, an toàn lao động và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đối với 10 công nhân được tuyên dương, ông mong muốn mỗi người tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi, đam mê nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng. Các doanh nghiệp cần trân trọng người lao động như những người cùng kiến tạo giá trị và tương lai doanh nghiệp; cán bộ công đoàn phải hiện diện bằng những hành động thiết thực ở nơi công nhân cần.

Từ những tấm gương được vinh danh, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của đội ngũ công nhân trong sự phát triển đất nước: không chỉ trực tiếp tạo ra sản phẩm, giá trị kinh tế mà còn chủ động đổi mới, sáng tạo, góp phần kiến tạo tương lai và thúc đẩy Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

10 gương mặt Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026 gồm:

1. Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

2. Anh Nguyễn Bá Vương, chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

3. Anh Hoàng Ngọc Hiến, công nhân Tổ hàn 2, Xưởng NS1, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Thanh Hóa;

4. Anh Nguyễn Thành Ngôn, tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty Cổ phần Nam Việt;

5. Chị Trần Thị Vân, công nhân vận hành máy may công nghiệp, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10;

6. Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam;

7. Anh Nguyễn Đức Toàn, điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau;

8. Anh Nguyễn Đức Hưng, công nhân Công ty TNHH ChangShin Việt Nam, Ủy viên Công đoàn bộ phận;

9. Anh Nguyễn Văn Cung, nhân viên kỹ thuật, Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;

10. Anh Nguyễn Đức Quyền, công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH TOTO Việt Nam.