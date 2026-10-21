Tôn vinh 10 công nhân tiêu biểu: Những giá trị lớn bắt đầu từ lao động bình dị

Từ sáng kiến kỹ thuật đến nghị lực vượt khó

Một sáng kiến giúp công việc hiệu quả hơn, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh hay một hành động trách nhiệm với cộng đồng có thể bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Nhưng khi được nuôi dưỡng bằng tinh thần tận tụy và khát vọng cống hiến, những điều bình dị ấy tạo nên giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp và xã hội.

Từ sáng kiến sản xuất đến những việc làm vì cộng đồng, 10 công nhân tiêu biểu năm 2026 lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Qua quá trình xét chọn, 10 gương mặt tiêu biểu đã được thống nhất đưa vào danh sách lấy ý kiến trước khi được tôn vinh vào ngày 24/10/2026.

Điểm chung của những người được lựa chọn không chỉ là thành tích trong công việc, mà còn là cách họ tạo ra giá trị ở vị trí của mình. Có người tìm tòi, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất; có người nỗ lực vượt qua khó khăn; có người đóng góp cho tập thể, doanh nghiệp và cộng đồng. Mỗi người một lĩnh vực, một hành trình, nhưng cũng cho thấy người công nhân ngày nay không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm mà còn là chủ thể của đổi mới sáng tạo và phát triển.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, những đóng góp từ thực tiễn của người lao động càng có ý nghĩa. Bởi nhiều cải tiến thiết thực không nhất thiết bắt đầu từ những ý tưởng lớn, mà có thể xuất phát từ chính người trực tiếp vận hành máy móc, làm việc trên dây chuyền hay xử lý những vấn đề phát sinh mỗi ngày.

Trong danh sách 10 công nhân tiêu biểu năm nay, nhóm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo chiếm số lượng lớn nhất, với 5 người thuộc các lĩnh vực than - khoáng sản, hàng không, cơ khí chế tạo, thủy sản và dệt may.

Đó là Phạm Đình Duẩn (sinh năm 1986), Công ty Than Vàng Danh, thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Nguyễn Bá Vương (sinh năm 1993), Ban Kỹ thuật Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc Công đoàn Hàng không Việt Nam; Hoàng Ngọc Hiến (sinh năm 1982), Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng, Nghi Sơn, thuộc Liên đoàn Lao động Thanh Hóa; Nguyễn Thành Ngôn (sinh năm 1969), Công ty Cổ phần Nam Việt thuộc Liên đoàn Lao động An Giang; Trần Thị Vân (sinh năm 1986), Xí nghiệp Veston Hà Nội - Tổng công ty May 10, thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Sự hiện diện của những công nhân đến từ nhiều ngành nghề cho thấy tinh thần đổi mới không giới hạn trong một lĩnh vực hay vị trí công việc. Từ môi trường sản xuất công nghiệp đến kỹ thuật hàng không, từ cơ khí chế tạo đến chế biến thủy sản và may mặc, người lao động đều có thể đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động bằng kiến thức, kinh nghiệm và sự chủ động trong công việc.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, chương trình còn dành sự ghi nhận cho những người vượt khó bằng ý chí và nghị lực của mình. Hai gương mặt được lựa chọn ở nhóm này là Huỳnh Thị Lý (sinh năm 1987), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM; Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1984), Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

Ở một góc độ khác, tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện qua sự gắn bó với tập thể, doanh nghiệp và những việc làm hướng tới cộng đồng. Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1991), Công ty TNHH ChangShin Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động Đồng Nai, được lựa chọn ở nhóm tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, Công đoàn Việt Nam và doanh nghiệp, đơn vị.

Nguyễn Văn Cung (sinh năm 1981), Chi nhánh công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel, thuộc Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng, là gương mặt đại diện cho nhóm tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), Công ty TNHH Toto Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, được lựa chọn ở nhóm tiêu biểu trong tham gia các hội thi, cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Mỗi cá nhân được lựa chọn theo một tiêu chí khác nhau, nhưng đều góp phần khắc họa hình ảnh người lao động không ngừng hoàn thiện bản thân, chủ động trước yêu cầu mới và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho tập thể.

Sự ghi nhận để những điều tốt đẹp được tiếp nối

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 22/KH-TLĐ ngày 15/7/2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Danh sách 10 cá nhân được đưa ra lấy ý kiến từ ngày 13/10 đến hết ngày 18/10/2026, nhằm phát huy sự tham gia, giám sát của đoàn viên, người lao động và nhân dân đối với hoạt động tôn vinh.

Mỗi công nhân được tuyên dương sẽ nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng từ nguồn tài chính Công đoàn.

Phần thưởng là sự ghi nhận cụ thể, nhưng ý nghĩa lớn hơn của chương trình nằm ở việc những nỗ lực vốn diễn ra âm thầm trong công việc hằng ngày được nhìn nhận và lan tỏa. Một sáng kiến có giá trị có thể gợi mở cách làm mới cho đồng nghiệp; một tấm gương vượt khó có thể tiếp thêm động lực cho người cùng hoàn cảnh; một hành động vì cộng đồng có thể khơi dậy tinh thần sẻ chia trong tập thể.

Tôn vinh những người lao động tiêu biểu vì thế không chỉ là ghi nhận thành tích của 10 cá nhân, mà còn là cách khẳng định giá trị của lao động chân chính, khuyến khích tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị.

Từ những công việc khác nhau, những người công nhân ấy đang góp sức vào sự phát triển chung bằng chính năng lực và sự tận tụy của mình. Khi những giá trị ấy được ghi nhận, lan tỏa và nhân lên, danh hiệu dành cho những cá nhân tiêu biểu sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi lễ, trở thành nguồn động viên để nhiều người lao động tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.