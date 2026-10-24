Tôn vinh 10 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2026

Tham dự chương trình có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, qua quá trình phát hiện, giới thiệu và đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, Tổng Liên đoàn đã lựa chọn 10 công nhân tiêu biểu xuất sắc để tôn vinh. Đây là những tấm gương đại diện cho người công nhân Việt Nam thời kỳ mới, có tay nghề cao, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm, tích cực đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng mỗi công nhân được vinh danh một bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đối với người lao động; đồng thời gửi gắm mong muốn mỗi người tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện rất ý nghĩa này; đồng thời chúc mừng 10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu được vinh danh tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, công đoàn, công nhân và người lao động là chủ thể có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động hăng say lao động, công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, có ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa thành các giải pháp thiết thực, vận động, hướng dẫn đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt hơn nữa bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng của chương trình tặng công nhân Nguyễn Đức Quyền, Công ty TNHH TOTO Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng 10 công nhân tiêu biểu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu cùng 10 công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh tại chương trình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn Chương trình tuyên dương tiếp tục khơi dậy tinh thần vượt khó, thi đua lao động sáng tạo; phát huy vai trò nêu gương của các công nhân tiêu biểu, nhân rộng sáng kiến, kinh nghiệm hay, tạo động lực để ngày càng có nhiều công nhân giỏi, lao động sáng tạo.