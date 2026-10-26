Tôn trọng, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Trong không gian phát triển mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng yêu cầu phát triển đô thị đặt ra đòi hỏi cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều phối và tổ chức thực hiện. Những vấn đề về quy hoạch, đất đai, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phân bổ nguồn lực thường liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa bàn, vượt quá khả năng xử lý riêng lẻ của từng xã, phường. Vì vậy, thành phố đã kịp thời nhận diện điểm nghẽn, kết nối các cơ quan liên quan, phân công rõ trách nhiệm và tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Vững, Bí thư Đảng ủy phường Tiên Du nêu ý kiến tại hội nghị giao ban (quý III/2026) giữa Thường trực Thành ủy với bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại hội nghị giao ban quý III/2026 giữa Thường trực Thành ủy với bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, nhiều khó khăn đã được đưa ra trao đổi. Tại đây, các vấn đề được đặt trong mối quan hệ liên ngành, liên địa bàn thay vì để từng địa phương tự xoay xở. Lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, tiếp thu các kiến nghị cần phối hợp xử lý. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”. Cách làm này hướng đến việc xác định rõ ai chịu trách nhiệm, công việc phải hoàn thành khi nào và kết quả được đánh giá ra sao.

Từ thực tế nắm bắt cơ sở, thành phố nhận thấy một số bí thư đảng ủy xã, phường còn ngại phản ánh những vướng mắc cần cấp trên giải quyết dẫn đến làm ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của địa phương. Để chủ động nắm tình hình và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, Thường trực Thành ủy phát động đợt cao điểm (từ ngày 12 đến 30/8/2026) tiếp nhận, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương thông qua phần mềm Đường dây nóng của Bí thư Thành ủy. Theo đó, mỗi bí thư đảng ủy xã, phường chủ động lựa chọn từ 1 đến 3 điểm nghẽn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, phản ánh theo tinh thần “mỗi điểm nghẽn - một địa chỉ trách nhiệm - một kiến nghị”. Các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tham mưu giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại tổ dân phố Chi Ly, phường Bắc Giang, trước tình trạng ô nhiễm, mùi hôi tại hồ Đầm Sen ảnh hưởng đến đời sống người dân, đầu tháng 10/2026, UBND phường chỉ đạo vớt váng, thu gom chất nổi trên mặt hồ, đồng thời đặt mục tiêu xử lý cấp tốc trong vòng 30 ngày. Phường cũng tổ chức họp, lấy ý kiến cơ quan chuyên môn và chuyên gia để lựa chọn giải pháp xử lý căn cơ. Điều đó cho thấy yêu cầu đổi mới cách điều hành phải bắt đầu từ vấn đề người dân đang gặp phải và được đánh giá bằng kết quả giải quyết thực tế.

Chủ động từ cơ sở, lấy kết quả làm thước đo

Nếu cấp thành phố giữ vai trò điều phối, tháo gỡ những khó khăn liên ngành, liên địa bàn thì ở cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo thể hiện ở việc cấp ủy xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, chính quyền chủ động tổ chức thực hiện và các bộ phận phối hợp theo trách nhiệm được giao. Phường Cảnh Thụy đang triển khai hai dự án lớn là Khu công nghiệp Đồng Phúc (355 ha) và Khu công nghiệp Đức Giang (285 ha) cùng các dự án điện và công trình hạ tầng liên quan.

Người dân tổ dân phố Tư Mại, phường Cảnh Thụy nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc.

Trong khi không có đơn vị chuyên trách trực thuộc trực tiếp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, địa phương phải chủ động tìm giải pháp tổ chức phù hợp. Theo đồng chí Phan Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cảnh Thụy, trên cơ sở đề xuất của UBND phường, Đảng ủy thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Quản lý dự án xây dựng phường, hoạt động từ ngày 1/7/2026. Cùng với việc hình thành đầu mối, phường bố trí cán bộ có chuyên môn về đất đai, phân công nhiệm vụ và xác định thời hạn hoàn thành cho từng bộ phận, đơn vị tư vấn; phối hợp rà soát hồ sơ, kiểm kê đất đai, tài sản và xác minh những trường hợp phức tạp.

Nghị quyết số 29-NQ/TW nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng ra quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện. Trong đó, cần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, đồng thời thông tin rõ kết quả xử lý. Hiệu quả lãnh đạo phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân.

Cách làm này giúp công việc được tổ chức chủ động hơn, rõ đầu mối và trách nhiệm hơn. Đến nay, phường đã chi trả 608 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 124 ha đất thuộc dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc và 118 tỷ đồng đối với 44 ha đất thuộc dự án Khu công nghiệp Đức Giang. Nhận hơn 2,3 tỷ đồng tiền bồi thường cho diện tích đất thu hồi xây dựng Khu công nghiệp Đồng Phúc, bà Trịnh Thị Kỷ, người dân tổ dân phố Tư Mại phấn khởi: “Gia đình tôi vui vì phương án bồi thường được thực hiện nhanh chóng, quyền lợi của người dân được bảo đảm. Mong rằng các dự án sớm hoàn thành, tạo thêm việc làm để đời sống người dân khấm khá hơn”. Các khu công nghiệp khi được triển khai đúng tiến độ sẽ tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thúc đẩy thương mại, dịch vụ tại địa phương, góp phần vào tăng trưởng hai con số của thành phố.

Tại phường Tiên Du, việc chuyển từ xã lên phường, vận hành mô hình chính quyền đô thị cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển hạ tầng. Đồng chí Trần Văn Vững, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Trước yêu cầu mới, Đảng ủy chú trọng xác định nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng điểm là triển khai Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (Tiểu khu 112.1). Phường đã phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đợt 1, diện tích gần 970 nghìn m², tổng số tiền hơn 528,1 tỷ đồng; đợt 2 diện tích hơn 255 nghìn m², tổng số tiền hơn 136,3 tỷ đồng”.

Thực tế cho thấy, khi những khó khăn vượt thẩm quyền được cấp trên kịp thời giải quyết, cơ sở sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ, người dân cũng sớm được hưởng những thành quả thiết thực. Qua đó, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng hiệu quả, sát với thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân.