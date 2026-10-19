Tôn trọng khác biệt, nói không với bạo lực học đường

Thầy Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, tuyên truyền, phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Phòng chống xâm hại trực tuyến”.

Ngày 19/10, Trường THPT Trần Phú, TP. Quảng Ninh tổ chức chuyên đề “Bạo lực học đường dưới góc nhìn EQ” với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh.

Với thông điệp “Hiểu cảm xúc - Tôn trọng khác biệt - Trường học an toàn”, chuyên đề trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện bạo lực học đường, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử văn minh. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung, giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, trực tiếp truyền đạt các nội dung, giúp học sinh hiểu rõ vai trò của trí tuệ cảm xúc (EQ) trong giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ tích cực.

Báo cáo viên - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung, GV trường THPT Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh - truyền đạt chuyên đề tại trường THPT Trần Phú, TP. Quảng Ninh.

Học sinh tham gia chia sẻ những kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.

Thông qua chương trình, nhà trường nhấn mạnh vai trò của mỗi học sinh trong việc tôn trọng sự khác biệt, không kỳ thị, bắt nạt và chủ động lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là yếu tố quan trọng để tạo dựng môi trường học tập an toàn, nơi học sinh được lắng nghe, chia sẻ và phát triển toàn diện.

Thầy cô, phụ huynh và học sinh hòa mình trong giai điệu tập thể.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Phòng chống xâm hại trực tuyến” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Học sinh được hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhận diện nguy cơ xâm hại trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Quang cảnh buổi giáo dục chuyên đề.

Trường THPT Trần Phú hiện có 1.524 học sinh thuộc khu vực Móng Cái. Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Tôn trọng khác biệt, nói không với bạo lực học đường cần bắt đầu từ những hành động thiết thực mỗi ngày. Qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng văn hóa ứng xử tích cực và bảo vệ học sinh cả trong trường học lẫn trên không gian mạng.