Tốn tiền triệu để làm đẹp phòng tắm, nhiều gia chủ lại hối hận vì 5 món đồ này

Dưới đây là 5 món đồ phòng tắm nên cân nhắc trước khi đầu tư để tránh cảnh tốn tiền mua sắm nhưng đổi lại là sự bất tiện trong quá trình sử dụng.

Hốc âm tường đựng đồ

Hốc nhỏ âm tường là thiết kế được nhiều gia đình yêu thích khi làm phòng tắm. Không chiếm diện tích sử dụng, có thể đặt dầu gội, sữa tắm hoặc đồ trang trí, kiểu thiết kế này giúp không gian trông gọn gàng và có điểm nhấn hơn.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các hốc đựng đồ có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, cặn xà phòng và hơi ẩm. Những góc khuất, mép hốc thường khó lau chùi hơn bề mặt phẳng. Nếu không vệ sinh thường xuyên, khu vực này dễ xuất hiện vết ố, nấm mốc, khiến phòng tắm mất đi vẻ sạch sẽ ban đầu.

Đặc biệt, với hốc sử dụng vật liệu không phù hợp hoặc xử lý chống ẩm kém, tình trạng ẩm mốc và xuống cấp càng dễ xảy ra.

Trước khi làm hốc âm tường, gia chủ nên cân nhắc nhu cầu lưu trữ thực tế, độ sâu và khả năng vệ sinh. Nếu ưu tiên sự tiện lợi, kệ treo đơn giản, dễ tháo lắp có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Sau thời gian sử dụng, các hốc đựng đồ dễ trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, cặn xà phòng và hơi ẩm

Bồn tắm

Một chiếc bồn tắm thường gợi cảm giác thư giãn, sang trọng như trong khách sạn. Vì vậy, không ít gia đình sẵn sàng đầu tư để có thể ngâm mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thế nhưng, thực tế sử dụng đôi khi không giống kỳ vọng. Với người bận rộn, việc chờ nước đầy bồn, điều chỉnh nhiệt độ rồi vệ sinh sau khi tắm có thể khiến trải nghiệm thư giãn trở nên mất thời gian. Nếu thói quen sinh hoạt chủ yếu là tắm nhanh, bồn tắm có thể ít được sử dụng hơn dự tính.

Bên cạnh đó, bồn tắm chiếm diện tích đáng kể, cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ cặn bẩn và vết bám trên bề mặt. Trong phòng tắm nhỏ, việc lắp bồn còn có thể khiến không gian đi lại chật chội hơn.

Do đó, trước khi mua, gia chủ nên tự hỏi mình có thực sự thường xuyên sử dụng bồn tắm hay không, diện tích phòng có đủ rộng và việc vệ sinh có phù hợp với lịch sinh hoạt của gia đình không. Nếu chỉ muốn tắm tiện lợi mỗi ngày, khu vực tắm đứng có thể đáp ứng nhu cầu tốt hơn.

Chậu rửa mặt bằng đá nhân tạo

Chậu rửa mặt bằng đá nhân tạo được nhiều người lựa chọn nhờ kiểu dáng hiện đại, tạo cảm giác cao cấp cho phòng tắm. Tuy nhiên, vẻ ngoài bắt mắt không đồng nghĩa với việc sản phẩm luôn dễ sử dụng và bảo quản.

Sau thời gian dài, các góc chậu, vị trí tiếp giáp và khu vực thường xuyên đọng nước có thể xuất hiện cặn bẩn, vết ố vàng. Nếu thiết kế có nhiều góc cạnh hoặc bề mặt khó tiếp cận, việc vệ sinh càng mất công.

Khả năng chống trầy xước, chống thấm và chịu hóa chất cũng phụ thuộc vào chất liệu cụ thể, chất lượng sản phẩm và cách sử dụng. Nếu dùng chất tẩy rửa không phù hợp hoặc để vết bẩn tích tụ lâu ngày, bề mặt chậu có thể mất đi vẻ sáng đẹp ban đầu.

Khi chọn mua, người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ thành phần vật liệu, hướng dẫn vệ sinh và chính sách bảo hành, thay vì chỉ quyết định dựa trên kiểu dáng. Một chiếc chậu có thiết kế đơn giản, ít góc khuất đôi khi sẽ thiết thực hơn mẫu cầu kỳ nhưng khó chăm sóc.

Vách kính phòng tắm

Vách kính là lựa chọn phổ biến trong những phòng tắm hiện đại nhờ khả năng phân chia khu vực tắm, hạn chế nước bắn ra ngoài mà vẫn giữ được cảm giác thông thoáng.

Điểm bất tiện nằm ở việc kính rất dễ lộ các vết nước và cặn khoáng. Khi nước bắn lên bề mặt rồi bay hơi, những khoáng chất có trong nước có thể để lại các đốm trắng, khiến kính mờ và kém sạch sẽ. Nếu để lâu, các vết bám có thể khó xử lý hơn.

Vì vậy, vách kính đòi hỏi gia chủ lau khô hoặc vệ sinh thường xuyên, đặc biệt tại khu vực tiếp xúc nhiều với nước. Việc làm sạch cũng cần đúng cách để tránh gây trầy xước bề mặt hoặc ảnh hưởng đến phụ kiện.

Trước khi lắp đặt, gia đình nên tính đến thời gian vệ sinh định kỳ, lựa chọn thiết kế ít khe kẽ và tìm hiểu giải pháp hạn chế bám cặn. Nếu không muốn chăm sóc vách kính thường xuyên, rèm tắm hoặc phương án ngăn nước đơn giản hơn cũng đáng cân nhắc.

Vách kính rất dễ lộ các vết nước và cặn khoáng

Vòi nước quá thấp

Khác với những món đồ dễ gây chú ý về mặt thẩm mỹ, vòi nước thường chỉ được quan tâm khi bắt đầu sử dụng. Thế nhưng, lựa chọn vòi không phù hợp với kích thước chậu có thể khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên phiền toái.

Vòi quá thấp hoặc có thiết kế dòng chảy không phù hợp có thể khiến người dùng khó rửa tay, rửa mặt hay lấy nước vào vật dụng. Nước cũng có thể bắn ra xung quanh nếu dòng chảy va vào thành chậu hoặc không gian thao tác quá hẹp, làm mặt bàn và khu vực xung quanh thường xuyên ẩm ướt.

Khi chọn vòi, gia chủ nên xem xét đồng thời chiều cao, độ vươn của đầu vòi, kích thước chậu và hướng dòng nước. Không nhất thiết phải chọn loại vòi thật cao; điều quan trọng là vòi phù hợp với chậu và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nếu vòi hiện tại gây bất tiện, có thể cân nhắc thay loại có đầu vòi phù hợp hoặc chức năng điều chỉnh dòng nước, thay vì mặc định rằng tăng áp lực nước sẽ giải quyết được mọi vấn đề.