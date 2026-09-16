Tốn tiền độ 10 món này, chủ xe 'ngậm đắng' vì ô tô mất giá không phanh

Theo The Sun, nhiều chủ xe tại Anh có thói quen độ chế ô tô theo sở thích cá nhân mà không hề hay biết những thay đổi này lại là "điểm trừ" lớn trong mắt người mua lại, đồng thời làm sụt giảm nghiêm trọng giá trị của chiếc xe.

Những kiểu độ xe "kén khách", làm bốc hơi tiền triệu

Nghiên cứu từ Tempcover và nền tảng kinh doanh xe Cazoo của Anh được thực hiện trên 2.000 chủ xe cho thấy, các tùy chỉnh không phù hợp có thể khiến ô tô rớt giá tới 3.500 bảng Anh (tương đương khoảng 122 triệu đồng) khi bán lại.

Theo khảo sát, gần 67% người mua khẳng định sẽ loại ngay một chiếc xe ra khỏi danh sách cân nhắc nếu xe bị độ "bánh lệch" (góc đặt bánh xe nghiêng vào bên trong thân xe).

Các chi tiết trang trí lạ mắt như gắn lông mi giả lên đèn pha, dán decal, tem xe hầm hố, hạ thấp hệ thống treo hay lắp đèn neon gầm xe cũng nằm trong danh sách các điểm nâng cấp "bị ghét nhất".

Chuyên gia ô tô Michael Golson từ Cazoo nhận định: "Việc khắc phục các bộ phận bị can thiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro và chi phí lớn. Chẳng hạn, việc thay thế thiết bị khí thải hay bộ lọc hạt diesel (DPF) bị làm hỏng có thể tốn từ 1.000 đến 3.500 bảng Anh, tương đương khoảng 35-122 triệu đồng".

Qua nghiên cứu, hai dòng xe ghi nhận tỷ lệ độ chế cao nhất tại thị trường Anh là Volkswagen Golf GTi và BMW 3 Series.

10 chi tiết độ chế phổ biến nhất khiến ô tô dễ mất giá bao gồm: 1. Lắp thêm thiết bị báo động, chống trộm hoặc định vị GPS bên ngoài.

2. Nâng cấp hệ thống âm thanh, độ loa.

3. Thay thế bóng đèn nguyên bản bằng các loại đèn độ sáng cao hơn.

4. Lập trình lại ECU động cơ, tinh chỉnh chip hoặc hộp bàn đạp.

5. Lắp thêm móc kéo hoặc giá chở hàng trên nóc xe.

6. Thay mâm xe hợp kim không chính hãng, sơn lại màu xe hoặc dán phim cách nhiệt tối màu.

7. Dán phim bảo vệ sơn (PPF), dán decal vinyl hoặc tem dán thân xe.

8. Nâng cấp trôi nổi màn hình cảm ứng, Apple CarPlay, Android Auto không chính hãng.

9. Độ động cơ hoặc nâng cấp thân xe

10. Lắp thêm cảm biến đỗ xe không phải thiết bị của nhà máy.

Nguy cơ bị từ chối bảo hiểm vì không khai báo

Không dừng lại ở việc rớt giá khi bán lại, việc tự ý can thiệp vào kết cấu xe còn khiến chủ xe đối mặt với nguy cơ mất bảo hiểm hoặc bị buộc tội gian lận bảo hiểm.

Có tới 91% tài xế tham gia khảo sát không biết rằng việc nâng cấp thêm các thiết bị giải trí như Apple CarPlay hay Android Auto là chi tiết phải khai báo bắt buộc với đơn vị bảo hiểm để giữ nguyên quyền lợi bồi thường.

Tương tự, 88% người tham gia khảo sát không biết việc độ loa cũng yêu cầu quy trình tương tự, và 77% không nhận ra việc thay mâm không chính hãng, sơn lại màu xe hay dán phim tối màu đều phải làm thủ tục thông báo thay đổi với cơ quan bảo hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo, người mua xe cũ nên kiểm tra kỹ lịch sử độ chế của phương tiện để tránh gánh chịu những khoản chi phí sửa chữa phát sinh vô lý sau khi xuống tiền.

(Theo Carscoops)

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