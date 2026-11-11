Tổn thương tạng do sốt xuất huyết

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị hai nữ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue diễn biến nặng, trong đó cả hai đều có tình trạng tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng gần 2.000 U/L và rối loạn đông máu. Đáng chú ý, một bệnh nhân còn xuất hiện dịch trong ổ bụng và hai khoang màng phổi, dấu hiệu cảnh báo tình trạng thoát huyết tương.

Bệnh nhân 53 tuổi, Hải Phòng, trước đó khỏe mạnh và chưa từng mắc sốt xuất huyết, bắt đầu sốt cao liên tục khoảng 5 ngày trước khi nhập viện. Nhiệt độ có lúc lên 39-40 độ C, kèm đau mỏi toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều và đau bụng.

Nghĩ chỉ là sốt thông thường, người này tự uống paracetamol tại nhà nhưng không cải thiện. Khi đến cơ sở y tế, xét nghiệm xác định nhiễm virus Dengue, số lượng tiểu cầu giảm nhanh từ 38 xuống 21 G/L. Men gan tăng cao khiến các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân vẫn sốt cao, đau nhiều vùng hạ sườn phải, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da tại vị trí tiêm truyền. Xét nghiệm ghi nhận tiểu cầu giảm sâu, kèm rối loạn đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan, cần theo dõi sát nguy cơ xuất huyết và rối loạn tuần hoàn.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 23 tuổi, Hà Nội, trước đó khỏe mạnh. Khoảng 7 ngày trước khi chuyển viện, cô xuất hiện sốt cao từng cơn, có lúc 39 độ C, kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng.

Dù đã điều trị tại cơ sở y tế trước đó, tình trạng không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục xấu đi. Đáng lo ngại, kết quả siêu âm còn phát hiện dịch trong ổ bụng và hai khoang màng phổi. Đây là biểu hiện có thể gặp khi người bệnh bị thoát huyết tương, khiến thể tích tuần hoàn giảm, làm tăng nguy cơ rối loạn huyết động và sốc.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân vẫn sốt, mệt nhiều, đau tức vùng gan và xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan nghiêm trọng, cần điều trị tích cực và theo dõi liên tục.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ người bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: Thanh Sơn)

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện đơn vị điều trị 16 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết, tiểu cầu giảm là biểu hiện thường gặp ở người mắc sốt xuất huyết nhưng không thể chỉ dựa vào chỉ số này để xác định mức độ nặng. Bác sĩ cần đánh giá tổng thể tình trạng người bệnh, từ dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu đến tình trạng cô đặc máu và các biểu hiện tổn thương cơ quan.

Một điểm đặc biệt nguy hiểm của sốt xuất huyết là người bệnh có thể chuyển nặng đúng vào thời điểm bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3-7 kể từ khi khởi phát bệnh. Lúc này, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương các cơ quan.

Nếu thoát huyết tương nghiêm trọng mà không được phát hiện, xử trí kịp thời, người bệnh có thể giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp, sốc và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi thấy nhiệt độ cơ thể giảm. Những dấu hiệu như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, lừ đừ, vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc mệt lả cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.