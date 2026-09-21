Tổn thương nhỏ cảnh báo ung thư đường tiêu hóa

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hệ thống nội soi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận trường hợp người bệnh nam 47 tuổi bị sụt 10kg trong một tháng được phát hiện ung thư từ vùng tổn thương ở thực quản chỉ khoảng 1x1,5cm.

Người bệnh có tình trạng đau âm ỉ vùng trên rốn kéo dài nhiều năm, từng điều trị trào ngược thực quản, viêm dạ dày. Gần đây do ăn uống kém kèm sụt ký nhanh nên ông trở lại cơ sở y tế để kiểm tra.

Khi nội soi, bác sĩ nhận thấy một vùng nhỏ tại thực quản có bề mặt hơi thô ráp, màu sắc khác với phần chung quanh. Khi sử dụng chế độ làm rõ và phóng lớn hình ảnh giúp bác sĩ nhìn rõ ranh giới cùng các mạch máu nhỏ bất thường.

Bác sĩ lấy một phần rất nhỏ của tổn thương để kiểm tra. Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư thực quản giai đoạn sớm. Sau khi các chuyên khoa cùng đánh giá, người bệnh được lựa chọn cách điều trị phù hợp với vị trí và mức độ của tổn thương.

Trường hợp này cho thấy, kích thước nhỏ không đồng nghĩa với tổn thương lành tính. Những thay đổi nhẹ về màu sắc hoặc bề mặt vẫn cần được kiểm tra cẩn thận.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Nhân, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh chi tiết giúp bác sĩ xác định vị trí cần lấy mẫu, đánh giá mức độ tổn thương và chọn hướng điều trị.

Khi kiểm tra đại trực tràng, phần mềm phân tích hình ảnh được dùng như một công cụ hỗ trợ, đưa ra cảnh báo khi phát hiện vùng nghi ngờ hoặc khối nhỏ bất thường. Chẩn đoán và quyết định xử trí vẫn do bác sĩ thực hiện.

Từ khi hệ thống nội soi tiêu hóa với hình ảnh độ phân giải cao, công nghệ tăng cường hình ảnh và nội soi phóng đại được đưa vào sử dụng, các bác sĩ tại bệnh viện đã phát hiện hơn 20 trường hợp ung thư giai đoạn sớm ở thực quản, dạ dày và đại trực tràng. Tùy vị trí và mức độ lan của tổn thương, người bệnh có thể được điều trị qua nội soi hoặc phẫu thuật.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự kết luận bệnh từ một triệu chứng riêng lẻ. Khi ăn kém kéo dài, sụt ký nhanh, đau vùng trên rốn dai dẳng hoặc những thay đổi tiêu hóa khác thường thì cần đi khám.

Người ở tuổi trung niên hoặc có yếu tố nguy cơ nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn cách kiểm tra phù hợp với tuổi, tiền sử gia đình và tình trạng sức khỏe. Việc phát hiện sớm phụ thuộc vào thời điểm người bệnh đi khám, khả năng quan sát của thiết bị và đánh giá của bác sĩ.