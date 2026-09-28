Tổn thương gan tưởng lành tính, phẫu thuật mới phát hiện ung thư

Ngày 28/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa điều trị cho một phụ nữ 45 tuổi phát hiện tổn thương tại gan phải trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Trong quá trình theo dõi, tổn thương nhiều lần được đánh giá có khả năng lành tính. Người bệnh không gầy sút cân, không đau bụng rõ ràng, không vàng da, vàng mắt, không có tiền sử viêm gan B, viêm gan C hay sỏi đường mật.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người bệnh xuất hiện những đợt sốt, gai rét kèm cảm giác đầy tức vùng thượng vị. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận thêm nhiều bất thường liên quan đến nhu mô gan, mạch máu và đường mật.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy gan phải teo rõ, trong khi gan trái phì đại. Hệ thống tĩnh mạch cửa bên phải có bất thường về dòng chảy, một số nhánh tĩnh mạch cửa phải có dấu hiệu bị chèn ép. Đặc biệt, nhánh tĩnh mạch cửa phân thùy sau gần như không còn được quan sát trên hình ảnh dựng hình mạch máu.

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu, phụ trách chuyên môn, quản lý và điều hành Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đây là trường hợp khó do biểu hiện lâm sàng không điển hình, trong khi hình ảnh học cho thấy nhiều bất thường.

Sự xuất hiện đồng thời của tình trạng teo gan phải, bất thường hệ thống tĩnh mạch cửa và các đợt nhiễm trùng đường mật tái diễn khiến các bác sĩ phải đánh giá toàn diện thay vì chỉ dựa vào hình thái của tổn thương gan.

Sau khi thực hiện các thăm dò chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt gan phải.

Trong quá trình phẫu thuật, gan phải teo rõ, vùng tổn thương có tình trạng viêm dính và liên quan đến cơ hoành, tuyến thượng thận và tổ chức mỡ trước thận phải.

Ê-kíp tiến hành cắt gan phải theo giải phẫu, đồng thời cắt tuyến thượng thận phải, lấy tổ chức mỡ quanh thận phải và phần cơ hoành liên quan. Các tổ chức viêm dính xung quanh được lấy mẫu làm giải phẫu bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận diễn biến bất thường.

TS.BS Cao Mạnh Thấu và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương tân sinh/ung thư ở giai đoạn rất sớm, có đặc điểm loạn sản độ cao, liên quan đến vùng tổn thương của hệ thống mạch máu trong gan theo kết quả bệnh học. Các diện cắt đều âm tính.

Như vậy, tổn thương gan trước đó nhiều lần được nhận định có khả năng lành tính lại chứa đựng tổn thương bệnh lý ác tính ở giai đoạn rất sớm, chỉ được xác định sau khi tổ chức bệnh được lấy ra và phân tích mô bệnh học.

Theo các bác sĩ, việc sinh thiết trước phẫu thuật trong những trường hợp tổn thương liên quan đến nội mô mạch máu và không tạo thành một khối rõ ràng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc đánh giá đồng thời các dấu hiệu bất thường trên lâm sàng và hình ảnh học có ý nghĩa trong quá trình chẩn đoán.

Qua ca bệnh, các bác sĩ lưu ý, những tổn thương gan không điển hình, đặc biệt khi đi kèm teo một phần gan, bất thường tĩnh mạch cửa hoặc nhiễm trùng đường mật tái diễn, cần được đánh giá kỹ và đặt trong tổng thể các bất thường của gan, mạch máu và đường mật. Hội chẩn đa chuyên khoa giúp kết nối các dữ kiện và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.