Tôn Thiên và Trần Phi Vũ lên tiếng về tin đồn hẹn hò

Theo Sohu, tối ngày 27/9 tài khoản mạng xã hội của Tôn Thiên và Trần Phi Vũ lần lượt lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên. Phía Tôn Thiên đính chính: "Chuyện phiền lòng đã đủ nhiều, đừng kéo đến đây", trong đó tài khoản của Trần Phi Vũ cũng đáp lại: "Hoàn toàn nhảm nhí, tai bay vạ gió". Cả hai phía đều khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

Tôn Thiên và Trần Phi Vũ cùng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Ảnh: NSX

Tin đồn bắt đầu xuất hiện sau khi một số tài khoản mạng xã hội cho rằng Tôn Thiên và Trần Phi Vũ sử dụng chung một chiếc xe thương mại. Cụ thể, trong thời gian Tôn Thiên ghi hình Nguyệt Hạ Yên Hỏa hồi tháng 6, chiếc xe cô sử dụng được cho là có biển số Bắc Kinh N296. Một số hình ảnh trước đó của Trần Phi Vũ cũng xuất hiện cùng chiếc xe có biển số tương tự, từ đó làm dấy lên suy đoán hai người có mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, những thông tin này mới dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội và không có bằng chứng xác nhận chuyện hẹn hò. Sau khi tin đồn lan rộng, hai phòng làm việc nhanh chóng lên tiếng, đồng thời phủ nhận trực tiếp những diễn giải liên quan đến chuyện tình cảm.

Một trong những lý do khiến tin đồn nhanh chóng thu hút sự chú ý là Tôn Thiên và Trần Phi Vũ từng có thời gian hợp tác trong Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết. Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1970, xoay quanh Phương Mục Dương và Phí Nghê, hai nhân vật bắt đầu mối quan hệ bằng một cuộc hôn nhân giả rồi dần nảy sinh tình cảm trong quá trình cùng nhau đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.

Trần Phi Vũ đảm nhận vai Phương Mục Dương, trong khi Tôn Thiên vào vai Phí Nghê. Hai nhân vật có nhiều phân đoạn tình cảm trên màn ảnh, từ đó tạo nên sự kết nối nhất định giữa hai diễn viên trong quá trình quảng bá tác phẩm.

Tôn Thiên và Trần Phi Vũ từng đóng cặp trong Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết. Ảnh: NSX

Việc từng đóng một cặp đôi khiến Tôn Thiên và Trần Phi Vũ nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ trên màn ảnh và đời thực là hai câu chuyện khác nhau. Trong trường hợp này, cả hai phía đã chủ động lên tiếng phủ nhận tin đồn thay vì để những suy đoán tiếp tục lan rộng.

Ở thời điểm tin đồn xuất hiện, Tôn Thiên cũng đang có một dự án nhận được nhiều sự quan tâm là Đầu Xuân Tươi Sáng, đóng chính cùng Tỉnh Bách Nhiên. Bộ phim thuộc dòng đô thị, tình cảm công sở, xoay quanh Lộ Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai và Thượng Chi Đào do Tôn Thiên đảm nhận. Tác phẩm được phát hành trên Youku và đồng thời có mặt trên Netflix, qua đó giúp tên tuổi của Tôn Thiên tiếp tục được mở rộng đến khán giả quốc tế.

Tôn Thiên hiện được chú ý với Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: NSX

Thành tích này giúp Tôn Thiên có thêm một dấu ấn đáng chú ý trong năm 2026. Nếu Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết giúp nữ diễn viên được chú ý khi kết hợp cùng Trần Phi Vũ, thì Đầu Xuân Tươi Sáng lại cho thấy cô đang tiếp tục xây dựng hình ảnh riêng qua một vai diễn thuộc dòng phim hiện đại.

Sau những đồn đoán xoay quanh đời tư, Tôn Thiên và Trần Phi Vũ vẫn tiếp tục tập trung vào hành trình riêng trên màn ảnh. Cả hai từng tạo được sự chú ý khi nên duyên trong Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết, nhưng ở hiện tại, mỗi người đang có những dự án và hướng đi riêng. Với Tôn Thiên, thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng mở thêm một dấu ấn đáng chú ý trong năm 2026, trong khi Trần Phi Vũ tiếp tục trở lại với những dự án mới. Những câu chuyện phía sau màn ảnh vì thế vẫn có thể được khán giả quan tâm, nhưng dấu ấn của hai diễn viên sau cùng vẫn được quyết định bởi những gì họ thể hiện trong các tác phẩm tiếp theo.