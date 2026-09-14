Tôn Thiên bứt phá sự nghiệp nhờ Đầu Xuân Tươi Sáng

Từ một nữ diễn viên thường đảm nhận vai phụ, Tôn Thiên đang có màn thăng hạng đáng chú ý trong năm 2026 khi bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc lẫn thị trường quốc tế. Thành công của tác phẩm không chỉ giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi hơn mà còn đưa hình ảnh một nữ diễn viên thực lực, giàu tiềm năng đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Bộ phim do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay sau khi lên sóng. Chỉ sau 4 ngày phát hành trên Youku, Đầu Xuân Tươi Sáng đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, lập kỷ lục là phim tình cảm hiện đại đạt cột mốc này nhanh nhất trong năm 2026. Theo dữ liệu thị trường, tác phẩm từng đạt thị phần Vân Hợp 26,2%, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình đô thị trong thời gian phát sóng.

Tôn Thiên có bước tiến đáng chú ý trong năm 2026 nhờ thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sức nóng của bộ phim còn lan rộng ra quốc tế khi Đầu Xuân Tươi Sáng xuất hiện trong bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Tác phẩm đạt vị trí á quân bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu, trở thành một trong những phim Trung Quốc có thành tích xuất khẩu nổi bật nhất trên nền tảng này.

Trong phim, Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, một cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Không sở hữu xuất phát điểm nổi bật, nhân vật này bước vào môi trường quảng cáo cạnh tranh với tư cách một nhân viên mới còn nhiều thiếu sót.

Đối diện với cô là Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai, một giám đốc sáng tạo tài năng nhưng nổi tiếng lạnh lùng, khó tính và có những tiêu chuẩn khắt khe. Ban đầu, anh liên tục nghi ngờ năng lực của Thượng Chi Đào, thậm chí từng khuyên cô nên từ bỏ công việc.

Đầu Xuân Tươi Sáng vượt 10.000 điểm nhiệt Youku chỉ sau 4 ngày và tiếp tục tạo dấu ấn trên Netflix toàn cầu.

Tuy nhiên, thay vì bị đánh bại bởi áp lực, Thượng Chi Đào từng bước chứng minh bản thân. Nhân vật này không chỉ trưởng thành trong công việc mà còn học cách bảo vệ giá trị của mình trong tình cảm. Chính hành trình từ một cô gái mới bước chân vào xã hội trở thành người phụ nữ độc lập đã giúp vai diễn của Tôn Thiên nhận được nhiều sự đồng cảm.

Điểm đặc biệt trong diễn xuất của Tôn Thiên nằm ở khả năng thể hiện sự cân bằng giữa nét mềm mại và sự kiên cường. Cô không xây dựng Thượng Chi Đào như một nữ chính ngôn tình hoàn hảo, mà khắc họa một cô gái bình thường với những nỗi sợ, sự tự ti nhưng luôn cố gắng tiến về phía trước.

Lối diễn tự nhiên, mềm mại nhưng không yếu đuối giúp Tôn Thiên tạo được sự đồng cảm với khán giả.

Trước khi tạo tiếng vang với Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên từng được khán giả chú ý qua nhiều tác phẩm như Gió Thổi Bán Hạ, nơi cô để lại dấu ấn với vai diễn có cá tính riêng. Tuy nhiên, phần lớn thời gian trong sự nghiệp trước đây, cô vẫn được xem là gương mặt tiềm năng hơn là một nữ diễn viên có sức hút thương mại mạnh.

Sự xuất hiện của Đầu Xuân Tươi Sáng đã thay đổi nhận định đó. Thành công của bộ phim giúp Tôn Thiên có bước tiến rõ rệt về danh tiếng, tài nguyên quảng cáo và vị trí trong ngành giải trí. Cô được đánh giá là mẫu diễn viên đi lên bằng tác phẩm, không phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng hay hình tượng thần tượng.

Những tranh luận ban đầu về lựa chọn diễn viên dần giảm xuống khi Tôn Thiên thuyết phục khán giả bằng chính màn thể hiện.

Trước khi phim phát sóng, việc lựa chọn Tôn Thiên vào vai Thượng Chi Đào từng gây ra nhiều tranh luận. Một số độc giả nguyên tác cho rằng khí chất của cô chưa hoàn toàn giống hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, màn thể hiện của nữ diễn viên đã dần thay đổi quan điểm của khán giả.

Nhiều người nhận xét Tôn Thiên đã thành công trong việc tái hiện hình ảnh một cô gái trẻ đang vật lộn giữa áp lực công việc, tình yêu và quá trình trưởng thành. Sự tự nhiên trong biểu cảm cùng khả năng tạo cảm giác gần gũi khiến Thượng Chi Đào trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất trong dòng phim đô thị năm 2026.

Phản ứng hóa học giữa Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên trở thành một trong những yếu tố giúp bộ phim lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Bên cạnh sự phát triển cá nhân của Tôn Thiên, hiệu ứng từ cặp đôi Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng góp phần lớn vào thành công của tác phẩm. Phản ứng hóa học giữa cô và Tỉnh Bách Nhiên được khán giả đánh giá cao, giúp bộ phim tạo nên sức hút trên mạng xã hội.

Sau khi phim phát sóng, lượng người theo dõi của Tôn Thiên trên các nền tảng mạng xã hội tăng mạnh. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên sinh sau năm 1995 có màn bứt phá đáng chú ý nhất trong năm nay.

Tuy nhiên, thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng mới chỉ là bước khởi đầu. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thế hệ nữ diễn viên trẻ Hoa Ngữ, việc duy trì vị thế sẽ phụ thuộc vào những lựa chọn tiếp theo của Tôn Thiên. Những vai diễn mới, khả năng mở rộng thể loại và sức hút lâu dài trên màn ảnh mới là yếu tố quyết định liệu cô có thể thực sự bước lên hàng ngũ nữ chính hàng đầu.

Đầu Xuân Tươi Sáng giúp Tôn Thiên bước sang một nấc mới trong sự nghiệp, nhưng những lựa chọn tiếp theo mới quyết định cô có thể giữ vững vị trí hay không.

Dù vậy, với thành tích hiện tại, Đầu Xuân Tươi Sáng đã trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tôn Thiên, giúp cô từ một gương mặt quen thuộc trở thành cái tên được khán giả và ngành công nghiệp phim ảnh chú ý nhiều hơn. Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của một vai diễn phù hợp khi có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sự nghiệp của một diễn viên.