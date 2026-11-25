Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Yêu cầu cấp thiết của việc tôn tạo

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh được xây dựng từ năm 1991 trên diện tích hơn 2,3 ha. Trải qua hơn ba thập kỷ, nơi đây đã đón nhận nhiều đợt di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang cũ trên địa bàn thành phố cũng như từ nhiều địa phương khác về an táng. Hiện nay, khuôn viên nghĩa trang đang quản lý tổng cộng 1.200 phần mộ liệt sĩ. Trong số này, có 952 mộ đã có hài cốt (bao gồm 30 ngôi mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ) và 248 ngôi mộ chưa có hài cốt.

Dù đã nhiều lần được UBND thành phố Vinh (cũ) quan tâm đầu tư, sửa chữa, nhưng do thời gian xây dựng đã lâu, nhiều hạng mục của nghĩa trang khó tránh khỏi sự xuống cấp. Để bảo đảm cảnh quan tôn nghiêm, sạch đẹp tại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), việc tu bổ, nâng cấp toàn diện nghĩa trang là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Một góc trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: NL

Xuất phát từ đề xuất của đơn vị quản lý nghĩa trang, ngày 24/12/2025, UBND phường Trường Vinh đã ban hành Tờ trình số 102/TTr-UBND đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” và được UBND tỉnh chấp thuận. Dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn triển khai. Trong đó, giai đoạn 1 sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện cắt lỗ thông thiên (kích thước 22x29 cm) trên bề mặt toàn bộ 1.200 ngôi mộ, bổ sung đất màu bazan còn thiếu và trồng cỏ tóc tiên nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch; giai đoạn 2 tiến hành sửa chữa, nâng cấp đồng bộ các hạng mục kiến trúc trong khuôn viên nghĩa trang với tổng mức đầu tư 26,5 tỷ đồng.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát hiện thực tế và nỗ lực tạo đồng thuận

Trong quá trình triển khai giai đoạn 1, khi tiến hành cắt lỗ thông thiên trên bề mặt các phần mộ, đơn vị thi công đã phát hiện một thực tế đáng lưu ý là có 416 ngôi mộ có tiểu hài cốt liệt sĩ chưa được hạ thổ (hạ âm). Việc để tiểu sành trên mặt đất không chỉ chưa phù hợp với phong tục, tập quán an táng truyền thống của địa phương, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện bảo quản hài cốt, đặc biệt là dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu.

Các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: NL

Trước thực trạng này, việc tổ chức mai táng, hạ âm đối với 416 tiểu hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ cần thiết để bảo vệ sự vẹn toàn và tôn nghiêm cho các phần mộ. Đến nay, các đơn vị chức năng đã hoàn thành việc hạ âm cho 131 ngôi mộ (gồm 101 mộ liệt sĩ đã xác định được thông tin và 30 mộ chưa xác định được thông tin). Tuy nhiên, đối với 285 ngôi mộ còn lại, quá trình triển khai đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi, băn khoăn từ phía thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Với tinh thần cầu thị và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của các gia đình chính sách, UBND phường Trường Vinh đã chủ động tạm dừng việc hạ âm đối với 285 ngôi mộ này để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Qua rà soát và liên hệ với 256/285 gia đình (có 29 gia đình chưa thể liên lạc được) có 198 gia đình bày tỏ chưa đồng ý việc hạ âm hoặc có nguyện vọng tự gia đình đứng ra triển khai; có 3 gia đình đồng ý để chính quyền thực hiện hạ âm; có 55 gia đình chưa có ý kiến phản hồi chính thức.

Đáng chú ý, qua quá trình tiếp xúc trực tiếp, hầu hết các thân nhân liệt sĩ đều chia sẻ với những khó khăn của địa phương, nhưng đồng thời kiến nghị việc tu sửa phần mộ cần có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện chu đáo, trang trọng và phù hợp nghi lễ, phong tục tập quán.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm

Nhận thức sâu sắc tính chất nhạy cảm và ý nghĩa văn hóa, tâm linh của công tác quản lý mộ liệt sĩ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã sớm có những chỉ đạo sát sao, kịp thời nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Ngay từ đầu tháng 7/2026, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND phường Trường Vinh hoàn thành dứt điểm các hạng mục đang thi công dở dang trên bề mặt, vệ sinh sạch sẽ và hoàn trả mặt bằng để bảo đảm cảnh quan nghĩa trang. Đối với công tác hạ âm phần mộ, tỉnh quán triệt nguyên tắc phải lấy ý kiến đồng thuận của thân nhân liệt sĩ trước khi thực hiện; mọi quy trình phải có sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ để bảo đảm tính trang nghiêm và an ninh trật tự; chấn chỉnh công tác quản lý nghĩa trang.

Tiếp nối tinh thần đó, ngày 23/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND phường Trường Vinh và Ban Quản lý nghĩa trang thành phố Vinh. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra lộ trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành cho từng đơn vị.

Phần mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang. Ảnh: NL

Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vai trò chủ trì, phối hợp với UBND phường Trường Vinh, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát chính xác số lượng các ngôi mộ có tiểu hài cốt còn lộ thiên. Trên cơ sở đó, lựa chọn ngày để hạ thổ, khẩn trương tiếp xúc, xin ý kiến đồng thuận của thân nhân liệt sĩ trước khi tổ chức thực hiện. Quá trình hạ thổ phải bảo đảm trang trọng, đúng quy trình, nghi lễ quân đội và phong tục địa phương, dự kiến hoàn thành trong vòng 7 đến 10 ngày sau cuộc họp.

Giao UBND phường Trường Vinh làm đầu mối cung cấp dữ liệu. Trong đó, khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ thông tin liệt sĩ (họ tên, quê quán, địa chỉ, số điện thoại thân nhân...) và bàn giao hồ sơ thiết kế, cải tạo nghĩa trang cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành ngay trong ngày 25/11/2026 để phục vụ công tác vận động, lấy ý kiến thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Không gian khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành,việc chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh là sự gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những anh hùng liệt sĨ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hành động thiết thực, ý nghĩa nhất để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ thực sự khang trang, ấm áp, đúng với thuần phong mỹ tục, sẵn sàng hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027). Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ thấu hiểu, đồng hành để công tác tu bổ, hạ âm các phần mộ sớm được hoàn thành trọn vẹn, chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cũng khẳng định, bên cạnh việc tập trung giải quyết dứt điểm việc hạ âm các phần mộ liệt sĩ còn nằm trên mặt đất, UBND tỉnh Nghệ An sẽ làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm.