Tôn tạo di tích Đồi Trung Sơn (phường Liên Chiểu) thành điểm đến văn hóa lịch sử

Lãnh đạo phường Liên Chiểu báo cáo về dự án tôn tạo di tích Đồi Trung Sơn. Ảnh: PHẠM BÌNH

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, rừng Trung Sơn không chỉ sở hữu giá trị tự nhiên quý giá mà còn là nơi lưu giữ nhiều di tích, nghĩa trủng, do đó cần được đầu tư tôn tạo xứng tầm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị, trong quá trình thu hồi đất rừng để mở rộng một số tuyến đường tại khu vực Quảng Nam (cũ), đơn vị tư vấn cần nghiên cứu di dời các cây lớn, cây cổ thụ phù hợp về trồng ở khu vực xung quanh và vùng đệm nhằm tôn tạo, gia tăng cảnh quan.

Bên cạnh nguồn ngân sách, phường Liên Chiểu tích cực vận động xã hội hóa để thực hiện một số hạng mục, qua đó tạo điểm nhấn và hình thành điểm đến du lịch địa phương.

Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương cần phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di tích đối với địa điểm này.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra thực tế tại rừng Trung Sơn (phường Liên Chiểu). Ảnh: PHẠM BÌNH

Lãnh đạo phường Liên Chiểu cho biết, ngay sau khi thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, địa phương đã khẩn trương triển khai các bước lập hồ sơ để sớm khởi công dự án.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, rừng Trung Sơn là khu rừng lâu đời, được người dân thôn Trung Sơn bảo vệ và gìn giữ vẹn nguyên từ khi lập làng vào năm 1670 đến nay.

Bên trong và ven bìa rừng hiện còn lưu giữ nhiều di tích quý giá như: mộ của gần 200 nghĩa sĩ, đình Trung Sơn, giếng cổ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, miếu Âm linh và miếu Bà Ngũ Hành.

Dựa trên những giá trị lịch sử, văn hóa của rừng Trung Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố.

Trước đó, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích Đồi Trung Sơn với tổng vốn gần 399 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án do UBND phường Liên Chiểu làm chủ đầu tư, hướng tới xây dựng một công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của Khu di tích Đồi Trung Sơn.

Công trình nhằm tri ân và giáo dục truyền thống; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân; đồng thời hoàn thiện khớp nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông và tạo cảnh quan đô thị đồng bộ cho khu vực.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027 - 2029 sẽ triển khai thi công các hạng mục của dự án.