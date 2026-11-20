Tôn sư trọng đạo qua góc nhìn người thầy
Những ngày tháng 11, sân trường dường như trở nên ấm áp hơn bởi những tình cảm dành cho thầy cô giáo. Với nhiều người, dù đã rời xa mái trường từ lâu, ký ức về một người thầy, một bài học hay một lời động viên vẫn luôn ở lại. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo được nhìn nhận như thế nào trong đời sống hôm nay? PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ chia sẻ về vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-su-trong-dao-qua-goc-nhin-nguoi-thay-246261119221018707.htm