Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không đơn thuần là ngày hội của ngành Giáo dục, là dịp để những đóa hoa tươi thắm được trao đi hay những lời chúc tốt đẹp được gửi đến các nhà giáo, mà còn là khoảng lặng ý nghĩa để mỗi chúng ta nhìn lại một đạo lý đã trở thành nét đẹp trong tâm hồn dân tộc: “Tôn sư trọng đạo”.

Đó không chỉ là sự kính trọng dành cho người truyền dạy tri thức, mà sâu xa hơn, là sự tôn vinh trí tuệ, nhân cách, đạo đức và những giá trị làm người. Qua hàng nghìn năm lịch sử, đạo lý ấy đã thấm sâu vào nếp nghĩ, cách sống của người Việt, trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, góp phần hun đúc bản lĩnh, cốt cách và bản sắc dân tộc.

Tôn sư trọng đạo là gìn giữ cội nguồn văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Từ đạo lý nghìn đời đến giá trị trường tồn của dân tộc

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần. Ông cha ta từng đúc kết: “Không thầy đố mày làm nên”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Những câu ca dao, tục ngữ mộc mạc mà sâu sắc ấy không chỉ nói về vai trò của người thầy trong hành trình học tập, mà còn gửi gắm quan niệm về đạo lý, về cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người đối với những ai đã dìu dắt mình trưởng thành.

Nếu cha mẹ trao cho con hình hài và sự sống, thì người thầy góp phần mở mang trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn, giúp con người nhận thức thế giới và hoàn thiện nhân cách. Người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy khát vọng, đánh thức tiềm năng và gieo vào tâm hồn học trò những hạt giống của lòng nhân ái, sự chính trực, tinh thần trách nhiệm.

Trong quan niệm truyền thống, đạo thầy trò luôn được đặt trong mối quan hệ thiêng liêng với đạo hiếu và đạo nghĩa. Sự kính trọng người thầy không bắt nguồn từ quyền uy hay khuôn phép áp đặt, mà được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn đối với trí tuệ, công lao và nhân cách của người đã tận tâm dìu dắt mình.

Lịch sử dân tộc đã ghi danh nhiều bậc hiền sư, danh nhân tiêu biểu, mà cuộc đời và nhân cách của họ trở thành những bài học vượt thời gian. Chu Văn An – người thầy mẫu mực của nền giáo dục nước nhà – nổi tiếng bởi khí tiết thanh cao, tinh thần chính trực và lòng yêu nước sâu sắc. Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn cùng nhiều bậc danh sĩ khác không chỉ để lại di sản học thuật quý báu mà còn góp phần khẳng định vai trò của giáo dục trong việc đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nguyên khí quốc gia.

Những tấm gương ấy cho thấy, giá trị lớn nhất của người thầy không chỉ nằm ở vốn tri thức uyên bác, mà còn ở nhân cách và khả năng truyền cảm hứng sống đẹp cho các thế hệ. Một người thầy chân chính có thể không để lại cho học trò tài sản vật chất, nhưng có thể trao cho họ hành trang quý giá nhất: tri thức, niềm tin, lòng tự trọng và khả năng phân biệt đúng – sai, thiện – ác.

Tôn sư trọng đạo trong thời đại số: Giữ cốt lõi, đổi mới cách thể hiện

Bước vào thế kỷ 21, nhân loại đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc dưới tác động của toàn cầu hóa, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Khoảng cách tiếp cận tri thức ngày càng được thu hẹp; thông tin có thể tìm kiếm chỉ trong vài giây; việc học tập không còn giới hạn trong không gian lớp học hay những trang sách truyền thống.

Trong bối cảnh ấy, vai trò của người thầy đang chuyển biến mạnh mẽ. Thầy cô không còn chỉ là người nắm giữ và truyền đạt tri thức, mà ngày càng trở thành người định hướng, tổ chức quá trình học tập, khơi mở tư duy độc lập và đồng hành cùng học sinh trên hành trình khám phá thế giới.

Công nghệ có thể cung cấp thông tin, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự thấu cảm, tình yêu thương và trách nhiệm giáo dục của con người. Máy móc có thể giúp học sinh tìm ra một lời giải, nhưng người thầy giúp các em hiểu vì sao phải tìm kiếm lời giải ấy, biết trân trọng quá trình nỗ lực, dám chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình và biết sử dụng tri thức vì những mục đích tốt đẹp.

Một lời động viên đúng lúc có thể khơi dậy niềm tin ở một học trò đang mặc cảm; một lời nhắc nhở chân thành có thể giúp một người trẻ nhận ra giới hạn của bản thân; một tấm gương sống tử tế có thể theo học trò suốt cả cuộc đời. Đó là những giá trị thuộc về chiều sâu nhân cách mà không công nghệ nào có thể thay thế.

Trong thời đại mới, lòng biết ơn thầy cô cũng không nhất thiết phải thể hiện bằng những nghi thức cầu kỳ hay những món quà vật chất. Một lời thăm hỏi chân thành, sự tiến bộ trong học tập, cách sống có trách nhiệm, sự trưởng thành và thành đạt gắn với những giá trị tốt đẹp của học trò chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng người thầy.

Tôn sư trọng đạo vì thế không phải là giữ nguyên những hình thức ứng xử của quá khứ, mà là biết kế thừa tinh thần cốt lõi của truyền thống trong những điều kiện mới: tôn trọng tri thức, trân quý người dạy học, đề cao nhân cách và xây dựng mối quan hệ thầy trò trên nền tảng yêu thương, trách nhiệm, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Gìn giữ đạo lý tôn sư trọng đạo là gìn giữ cội nguồn văn hóa Việt Nam

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, mỗi quốc gia không chỉ khẳng định vị thế bằng tiềm lực kinh tế, khoa học hay công nghệ, mà còn bằng chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng. Một dân tộc có thể tiếp nhận những thành tựu tiên tiến của nhân loại, có thể đổi mới phương thức phát triển, nhưng nếu đánh mất những giá trị nền tảng làm nên bản sắc của mình thì sự phát triển ấy sẽ thiếu đi chiều sâu và sức bền.

Tôn sư trọng đạo chính là một trong những giá trị như thế. Đó là biểu hiện của lòng biết ơn, của sự trân trọng tri thức và của truyền thống hiếu học đã làm nên phẩm chất văn hóa Việt Nam. Một xã hội biết kính trọng người thầy, đề cao người tài, coi trọng giáo dục và lấy sự tiến bộ của con người làm mục tiêu phát triển sẽ là một xã hội có nền tảng tinh thần vững chắc.

Để đạo lý ấy thực sự được gìn giữ và lan tỏa, trách nhiệm không chỉ thuộc về ngành Giáo dục hay riêng những người làm nghề dạy học, mà cần bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội. Gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên về lòng biết ơn, sự lễ phép và thái độ tôn trọng người khác. Nhà trường là môi trường nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, nơi người thầy giáo dục bằng cả lời giảng và tấm gương sống. Xã hội có trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tôn vinh nghề giáo, bảo đảm điều kiện để nhà giáo yên tâm cống hiến và để mỗi người học đều có cơ hội phát triển.

Đồng thời, tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện đại cũng cần được nhìn nhận một cách toàn diện, hai chiều. Tôn trọng người thầy không có nghĩa là tuyệt đối hóa mọi hành vi hay quan điểm, mà là trân trọng nghề nghiệp cao quý, đề cao chuẩn mực đạo đức và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn. Người thầy cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới, giữ gìn phẩm chất, trách nhiệm và tình yêu nghề để xứng đáng với niềm tin của xã hội. Sự kính trọng chân thành chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của nhân cách, năng lực và sự tận tâm từ cả hai phía.

Tri ân người thầy – tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta cúi đầu tri ân những người đã dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, nhưng cũng là dịp để mỗi người tự soi lại trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Bởi lòng biết ơn không chỉ nằm trong những lời chúc, những bó hoa hay một ngày kỷ niệm. Lòng biết ơn đích thực phải được thể hiện bằng hành động, bằng sự trân trọng tri thức, bằng thái độ sống tử tế, bằng ý thức học tập suốt đời và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Một thế hệ học trò biết kính trọng thầy cô, biết sống có lý tưởng và trách nhiệm chính là minh chứng sinh động nhất cho sức sống của truyền thống tôn sư trọng đạo.

Dòng chảy thời đại có thể cuốn theo nhiều đổi thay, phương thức giáo dục có thể không ngừng đổi mới, nhưng những giá trị làm nên phẩm chất con người thì luôn cần được gìn giữ. Trong hành trình dựng xây một Việt Nam phát triển, văn minh và giàu bản sắc, đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn mãi là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai.