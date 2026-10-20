Tôn Ngộ Không phong độ nhất màn ảnh: Vướng ồn ào với đàn chị, U50 vẫn độc thân

Trong phim điện ảnh Ngộ Không kỳ truyện (2017), nam diễn viên Bành Vu Yến vào vai Tôn Ngộ Không. Mang một màu sắc riêng biệt so với phiên bản Tây du ký quen thuộc, Ngộ Không kỳ truyện được xây dựng theo thể loại thần thoại, hài hước xoay quanh thời niên thiếu của Tôn Ngộ Không thuở chưa trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Ngoại hình điển trai của anh trong tạo hình Tôn Ngộ Không nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

Nam thần “vạn người mê”

Sinh năm 1982 tại Đài Loan, Bành Vu Yến bước vào nghệ thuật từ sớm. Năm 2002, anh bắt đầu được chú ý khi tham gia bộ phim Tình yêu bì thư trắng. Nhờ ngoại hình nam tính và khả năng hành động ấn tượng, anh được Hồng Kim Bảo nhận làm đệ tử. Kể từ đó, tài tử ghi dấu qua loạt phim như Hoàng Phi Hồng, Hành động sông Mekong, Tà không thắng chính... và nhiều lần được đề cử tại Kim Chung, Kim Mã.

Ngoại hình nam tính của Bành Vu Yến từng khiến bao cô gái si mê.

Ghi dấu tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách, nam diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu được nhiều đạo diễn săn đón.

Với gương mặt điển trai cùng thân hình săn chắc, Bành Vu Yến cũng được xem là tình trong mộng của nhiều cô gái. Anh từng luôn nằm trong nhóm những nam diễn viên sở hữu thân hình vạm vỡ, quyến rũ bậc nhất Cbiz.

Năm 2017, Bành Vu Yến đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Ngộ Không kỳ truyện. Tạo hình của nam diễn viên gần như loại bỏ khuôn mẫu con khỉ quen thuộc. Mái tóc được vuốt ngược, chiếc kim cô nổi bật trên trán cùng gương mặt góc cạnh khiến nhân vật thoát khỏi hình ảnh Mỹ Hầu Vương truyền thống. Sự nghiệp nam thần này có thể nói sánh ngang với Hồ Ca vào thời điểm đó.

Tạo hình Bành Vu Yến khi đóng vai Tôn Ngộ Không.

Tụt dốc vì ồn ào “cướp chỗ” đàn chị

Năm 2018, sự nghiệp của Bành Vu Yến nhanh chóng tụt dốc vì ồn ào không đáng có. Tại Đêm hội Điện ảnh Weibo, nam diễn viên có vị trí ngồi khác, song sau đó không hiểu vì lý do gì mà anh được đổi lên chung với nhiều tên tuổi lớn như Trương Nghệ Mưu, vợ chồng Khương Văn… Ban đầu, chỗ ngồi này thuộc về Lý Băng Băng, nhưng do đổi chỗ đột ngột khiến nàng đại hoa khá tức giận. Được biết, cô không thèm đến ngồi mà đứng trong cánh gà cho đến hết sự kiện.

Sự việc khiến tài tử họ Bành bị cho rằng đã “cướp chỗ” của Lý Băng Băng, nhiều người chỉ trích anh không nể vai vế trong showbiz.

Nam diễn viên có khoảng thời gian tụt dốc vì loạt ồn ào.

Trước những tranh cãi, Bành Vu Yến từng lên tiếng khẳng định “không làm điều gì xấu hổ với lương tâm”. Thời điểm đó, Bành Vu Yến còn bị khui thêm loạt tố cáo mắc bệnh ngôi sao. Chính điều này khiến sự nghiệp tài tử tụt dốc không phanh. Thậm chí có thông tin anh bị phong sát ngầm, không còn ai dám mời đóng phim hay quảng cáo.

U50 độc thân, vướng tin đồn giới tính

Những năm qua, Bành Vu Yến vẫn đóng phim nhưng đa số là dự án kinh phí thấp, không gây được tiếng vang ở quê nhà Đài Loan hay Hong Kong (Trung Quốc). Vì vậy, danh tiếng của anh dần bị các tài tử khác vượt mặt. Cái tên Bành Vu Yến cũng vì vậy trở nên nhạt nhòa trong trí nhớ khán giả.

Diện mạo của nam diễn viên này cũng không còn được như trước. Từng có thời điểm, anh thường xuyên xuất hiện với ngoại hình luộm thuộm, râu ria xồm xoàm. Sự sa sút của Bành Vu Yến khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Bành Vu Yến vẫn độc thân ở tuổi U50.

Về đời tư, Bành Vu Yến được xem là mỹ nam đào hoa của màn ảnh. Nam thần này từng dính tin hẹn hò với những mỹ nhân đình đám như Trương Quân Ninh, Đại S, Quách Thái Khiết, Thư Kỳ, Hứa Tịnh, Thái Y Lâm... Tuy nhiên nam diễn viên không hề lên tiếng đính chính hay phủ nhận.

Bên cạnh đó, Bành Vu Yến còn vướng tin đồn về giới tính. Thông tin hẹn hò của Bành Vu Yến và tài tử Đường Vũ Triết từng gây xôn xao một thời gian. Trước tin đồn, công ty đại diện của nam diễn viên sinh năm 1982 lên tiếng phủ nhận, khẳng định sẽ trừng phạt những kẻ cố tình truyền bá nội dung sai sự thật.

Về phía Bành Vu Yến, anh thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân “quá vô vị và nhảm nhí”. Theo đó, Bành Vu Yến và Đường Vũ Triết từng thuộc một công ty quản lý. Ngoài đời cả hai có mối quan hệ thân thiết.

Sau nhiều tin đồn, Bành Vu Yến vẫn độc thân ở tuổi 44. Nhiều khán giả hy vọng anh sớm kết hôn và có con như người bạn thân Hồ Ca.