Nhà máy có diện tích 32,2ha, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, được đầu tư theo mô hình chuỗi sản xuất đồng bộ, từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ đến mạ và phủ màu. Điểm nhấn về công nghệ là dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PLTCM, tích hợp hai công đoạn trên cùng hệ thống, cùng dây chuyền cán 5 giá 6 trục hiện đại.

Dây chuyền tẩy gỉ cán nguội PL-TCM công suất 1.2 triệu tấn/năm

Bên cạnh đó, nhà máy được trang bị dây chuyền ủ liên tục CAL công suất 400.000 tấn/năm và hệ thống mạ, phủ màu. Các công đoạn sản xuất ứng dụng hệ thống điều khiển, đo lường, kiểm tra tự động nhằm kiểm soát độ dày, độ phẳng, biên dạng và chất lượng bề mặt sản phẩm.

Tại sự kiện, Tôn Nam Kim giới thiệu ba sản phẩm mới gồm thép cuộn cán nguội ủ CR Annealed, tôn mạ kẽm không bông GI Zero Spangle và tôn mạ màu PPGL AZ200 25/12. Các dòng sản phẩm hướng đến phục vụ những lĩnh vực xây dựng, gia dụng, cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Những cuộn thép thành phẩm chất lượng cao được sản xuất tại nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim, cho biết khoản đầu tư vào nhà máy là bước đi chiến lược, tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Sau khi đưa nhà máy mới vào hoạt động, tổng công suất thiết kế toàn hệ thống Tôn Nam Kim nâng lên hơn 2,2 triệu tấn/năm. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình gần 24 năm phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất thép chất lượng cao của doanh nghiệp Việt Nam.