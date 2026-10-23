Tôn Lệ từng tuyên bố không kết hôn, cuộc sống bên Đặng Siêu sau 16 năm gây chú ý

Sau 16 năm kết hôn, Tôn Lệ bất ngờ tiết lộ câu chuyện phía sau tin đồn rạn nứt hôn nhân với Đặng Siêu. Đáng chú ý, những lời đồn thất thiệt không chỉ ảnh hưởng đến 2 nghệ sĩ mà còn khiến con gái Tiểu Hoa lo lắng, bất an.

Gia đình diễn viên Đặng Siêu - Tôn Lệ. Ảnh Sina.

Theo China Times, Tôn Lệ chia sẻ câu chuyện trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết con gái từng liên tục bị bạn học hỏi về khả năng bố mẹ ly hôn. Những câu hỏi này khiến cô bé hoang mang nhưng không dám trực tiếp hỏi bố mẹ, mà âm thầm giữ nỗi lo trong lòng.

Tôn Lệ vốn hạn chế sử dụng mạng xã hội vì không muốn tiếp xúc với những thông tin tiêu cực. Tuy nhiên, cô không ngờ những tin đồn về cuộc hôn nhân của mình lại lan đến trường học của con gái, khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng theo cách không mong muốn.

Chỉ đến khi giáo viên nhận thấy Tiểu Hoa có biểu hiện buồn bã và chủ động liên hệ, Tôn Lệ mới biết nguyên nhân. Nữ diễn viên sau đó quyết định trò chuyện thẳng thắn với con, thay vì né tránh vấn đề nhạy cảm.

Cô giải thích rằng những thông tin trên mạng chưa chắc phản ánh sự thật, đồng thời nhắc con nhìn vào cuộc sống thực tế của gia đình. Bốn thành viên vẫn cùng nhau ăn cơm, bố mẹ thường xuyên ở nhà và đi du lịch cùng nhau. Vì vậy, Tiểu Hoa không nên để những lời bàn tán từ người ngoài khiến mình lo lắng.

Sau khi nghe mẹ giải thích, cô bé dần bình tĩnh và nhận ra rằng những người lan truyền tin đồn không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình. Tôn Lệ cũng hứa sẽ thành thật trả lời nếu con có bất kỳ thắc mắc nào về sau.

Sau kết hôn, Tôn Lệ và Đặng Siêu có 2 con là con trai Đẳng Đẳng và con gái Tiểu Hoa. Trong nhiều năm qua, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thể hiện sự gắn bó và không khí gia đình ấm áp. Dù vậy, những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cả hai vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội.

Qua câu chuyện này, Tôn Lệ không chỉ giúp con gái vượt qua nỗi bất an mà còn cho thấy những thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây tổn thương đến người thân của nghệ sĩ. Chia sẻ của nữ diễn viên cũng là lời nhắc nhở rằng, trước những tin đồn về đời tư, điều quan trọng là cần nhìn vào sự thật thay vì vội vàng tin theo những lời truyền miệng.

Tôn Lệ: Từ cô gái sợ hôn nhân đến cuộc sống viên mãn bên Đặng Siêu

Cuộc hôn nhân của Tôn Lệ và Đặng Siêu được xem là một trong những mối quan hệ bền lâu đáng chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Ít ai biết rằng trước khi tìm được hạnh phúc bên chồng, nữ diễn viên từng có suy nghĩ không bao giờ kết hôn vì những tổn thương từ tuổi thơ.

Năm 12 tuổi, Tôn Lệ chứng kiến cha mẹ ly hôn. Khoản chu cấp ít ỏi của cha không đủ để 2 mẹ con trang trải cuộc sống, buộc mẹ cô phải làm việc vất vả. Chứng kiến những khó khăn ấy, Tôn Lệ từng cho rằng hôn nhân chỉ khiến phụ nữ chịu thiệt thòi và tuyên bố muốn ở bên mẹ suốt đời.

Bước ngoặt đến vào năm 2005, khi cô gặp Đặng Siêu trên phim trường "Hạnh phúc tựa như hoa". Trái với tính cách trầm lặng của Tôn Lệ, Đặng Siêu cởi mở, vui vẻ và kiên nhẫn đồng hành cùng cô. Từ những lần mang cháo đến khi cô đau dạ dày đến việc có mặt bên cô lúc cha lâm bệnh, nam diễn viên dần giúp Tôn Lệ thay đổi quan niệm về tình yêu.

Từ cô gái từng mất niềm tin vào hôn nhân, Tôn Lệ đã tìm thấy sự bình yên bên Đặng Siêu.

Ngày 8/2/2010, cả hai đăng ký kết hôn. Một năm sau, họ tổ chức đám cưới tại Thượng Hải (Trung Quốc). Gia đình lần lượt đón 2 con ra đời. Sau khi lập gia đình, Đặng Siêu chủ động điều chỉnh công việc để dành thêm thời gian chăm sóc các con, còn Tôn Lệ cũng học cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Dù nhiều lần vướng tin đồn đời tư, cặp đôi hiếm khi lên tiếng đáp trả, lựa chọn tập trung vào công việc và gia đình. Trong khi Tôn Lệ ghi dấu ấn với "Chân Hoàn truyện", Đặng Siêu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đạo diễn. Cả hai vẫn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp nhưng duy trì con đường phát triển riêng.