Tôn Lệ nói rõ về tin đồn ly hôn Đặng Siêu sau 16 năm cưới

Tôn Lệ và Đặng Siêu là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ sau nhiều năm chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên, những tin đồn thất thiệt về hôn nhân của cả hai từng khiến con gái Tiểu Hoa lo lắng đến mức không dám trực tiếp hỏi bố mẹ.

Theo China Times, Tôn Lệ chia sẻ câu chuyện này trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên tiết lộ con gái từng rơi vào trạng thái bất an khi bị bạn học liên tục hỏi liệu bố mẹ có ly hôn hay không. Sự việc khiến Tôn Lệ nhận ra những lời đồn trên mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến người nổi tiếng mà còn có thể tác động đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tôn Lệ lên tiếng về tin đồn gây ảnh hưởng đến gia đình của cô.

Tôn Lệ và Đặng Siêu kết hôn nhiều năm, có hai con là con trai Đẳng Đẳng và con gái Tiểu Hoa. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy cuộc sống gia đình gần gũi, ấm áp. Dù vậy, những tin đồn về chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Tôn Lệ cho biết cô vốn không có thói quen thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bản thân đã chủ động tránh tiếp xúc với những thông tin tiêu cực vì chưa thể hoàn toàn đọc chúng mà không bị ảnh hưởng. Cô lựa chọn không theo dõi những nội dung như vậy để giữ tâm lý ổn định.

Thế nhưng, những tin đồn mà Tôn Lệ cố gắng tránh xa lại vô tình xuất hiện trong cuộc sống của con gái. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, những lời bàn tán về cuộc hôn nhân của cô và Đặng Siêu dường như được một số phụ huynh nhắc đến, sau đó truyền đến trường học thông qua các học sinh.

Tiểu Hoa (con gái Tôn Lệ) vì thế liên tục bị bạn học hỏi về khả năng bố mẹ ly hôn. Những câu hỏi này khiến cô bé lo lắng, nhưng vì sợ hãi, em không dám trực tiếp tìm bố mẹ để xác nhận sự thật. Thay vào đó, Tiểu Hoa giữ những băn khoăn trong lòng, khiến tâm trạng dần trở nên bất ổn.

Chỉ đến khi giáo viên nhận thấy Tiểu Hoa có biểu hiện buồn bã, đang chất chứa tâm sự và chủ động liên hệ với Tôn Lệ, nữ diễn viên mới biết chuyện. Sau khi nắm được nguyên nhân khiến con gái lo lắng, cô lập tức tìm cách giải thích để giúp em cảm thấy an tâm hơn.

Thay vì né tránh chủ đề nhạy cảm, Tôn Lệ chọn cách trò chuyện thẳng thắn với con khi cả gia đình có mặt đông đủ. Cô lấy điện thoại, cho Tiểu Hoa xem những thông tin không đúng sự thật đang lan truyền trên mạng, đồng thời hỏi con có phải vì đọc những nội dung này mà buồn bã hay không.

Nữ diễn viên cũng hướng con gái nhìn vào cuộc sống thực tế của gia đình. Cô giải thích rằng cả 4 thành viên vẫn cùng nhau ăn cơm, bố mẹ đều đặn ở nhà và thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Qua đó, Tôn Lệ muốn con hiểu rằng những lời đồn trên mạng chưa chắc phản ánh sự thật, thay vì để những câu nói của người khác khiến bản thân suy nghĩ tiêu cực.

Sau khi nghe mẹ giải thích, Tiểu Hoa dần bình tĩnh trở lại và tự đặt câu hỏi: "Đúng vậy, họ cũng đâu có sống trong nhà mình, sao họ biết chuyện gia đình mình được?". Câu nói cho thấy cô bé bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa những lời truyền miệng và những gì bản thân trực tiếp chứng kiến.

Tôn Lệ cũng hứa với con gái rằng nếu sau này tiếp tục nhìn thấy những thông tin tương tự, em có thể trực tiếp hỏi bố mẹ. Cô khẳng định sẽ thành thật trả lời, không cố tình che giấu con.

Tôn Lệ và Đặng Siêu hiện có hôn nhân hạnh phúc bên các con.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, sau sự việc này, Tiểu Hoa đã có thể bình tĩnh hơn khi gặp những tin đồn tương tự. Câu chuyện của gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu cũng cho thấy những lời đồn thất thiệt trên mạng có thể gây ra tác động ngoài dự kiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trò chuyện cởi mở giữa cha mẹ và con cái.