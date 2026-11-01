Tôn Lệ cùng con gái đến cổ vũ Đặng Siêu

Mới đây, Tôn Lệ cùng con gái út là Tiểu Hoa thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Nam Kinh để cổ vũ Đặng Siêu. Khoảnh khắc nữ diễn viên đưa con gái đến ủng hộ chồng, trong khi Đặng Siêu hết mình biểu diễn trên sân khấu, khiến nhiều khán giả thích thú.

Cụ thể, theo Sohu, Đặng Siêu cùng nhiều nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn tại một chương trình, mang đến không khí sôi động cho sự kiện. Giữa những hình ảnh được lan truyền, Tôn Lệ gây chú ý khi đưa cô con gái 12 tuổi Tiểu Hoa đến tận nơi để ủng hộ Đặng Siêu.

Tôn Lệ đến ủng hộ Đặng Siêu biểu diễn. (Ảnh từ Sohu)

Hai mẹ con Tôn Lệ đứng dưới khu vực khán giả, thoải mái hòa mình vào không khí náo nhiệt. Tôn Lệ và con gái còn lắc lư theo âm nhạc, tạo nên khoảnh khắc đời thường vui vẻ và gần gũi.

Tiểu Hoa nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn khi xuất hiện bên mẹ. Trong khi đó, Tôn Lệ cũng để lộ những biểu cảm tinh nghịch, đáng yêu khi thưởng thức phần trình diễn trên sân khấu.

Ở phía trên sân khấu, Đặng Siêu gây ấn tượng với nguồn năng lượng dồi dào. Nam diễn viên thoải mái khuấy động không khí và hết mình trong các tiết mục. Việc vợ cùng con gái có mặt ở phía dưới cổ vũ dường như càng khiến màn xuất hiện của anh trở nên đặc biệt hơn.

Tôn Lệ dẫn con gái đến ủng hộ Đặng Siêu biểu diễn. (Ảnh từ Sohu)

Tôn Lệ và Đặng Siêu là một trong những cặp đôi nổi tiếng được yêu mến của làng giải trí Trung Quốc. Cả hai quen biết sau khi hợp tác trong một dự án phim, sau đó phát triển tình cảm và công khai mối quan hệ với công chúng. Đến năm 2010, Tôn Lệ và Đặng Siêu tổ chức hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn duy trì cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm. Tôn Lệ và Đặng Siêu có hai con, con trai cả Đẳng Đẳng và con gái Tiểu Hoa. Dù đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và có lịch trình công việc bận rộn, vợ chồng Tôn Lệ luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình và đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày.

Trên mạng xã hội, Đặng Siêu và Tôn Lệ cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình. Không ít lần, cả hai khiến khán giả thích thú bởi những màn tương tác hài hước, trêu chọc nhau một cách tự nhiên. Bên cạnh hình ảnh thành công trong sự nghiệp, cặp đôi còn được yêu mến bởi cách duy trì cuộc sống gia đình gần gũi và thoải mái.

Hiện tại, Tôn Lệ vẫn là một trong những nữ diễn viên được chú ý của màn ảnh Trung Quốc, trong khi Đặng Siêu tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất đến các chương trình giải trí. Dù có những hướng phát triển riêng trong công việc, cả hai thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho đối phương.