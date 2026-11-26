Theo Bloomberg, giá hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn NewYork đã giảm tới 2,2%, chạm mức thấp nhất trong 5 tháng. Nguyên nhân chủ yếu do lượng tồn kho cà phê được giám sát bởi các sàn giao dịch đã tăng 19%, lên hơn 268.000 bao sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, đánh dấu ngày tăng thứ năm liên tiếp.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động mạnh gần đây của thị trường cà phê. Trong những tuần qua, lượng tồn kho ở mức thấp kỷ lục đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra tình trạng các nhà giao dịch phải mua bù vị thế bán khống.

Yếu tố này cũng góp phần hạn chế đà giảm giá, bất chấp dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 sẽ đạt mức kỷ lục 189,7 triệu bao, nhờ xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Tồn kho cà phê arabica trên sàn giao dịch ICE trong những tháng gần đây (ĐVT: bao)

Lượng cà phê tồn kho được theo dõi trên sàn là một chỉ số được giới giao dịch theo dõi sát sao, bởi đây là nguồn cung sẵn có để bổ sung cho thị trường khi nguồn hàng ở những nơi khác trở nên khan hiếm. Lượng tồn kho trên sàn tăng mạnh thường cho thấy các nhà giao dịch không thể mua được hàng với mức giá tốt hơn trên thị trường giao ngay, qua đó gây áp lực lên giá kỳ hạn.

“Có vẻ như nguồn cung hiện đang được lưu thông ổn định”, ông Harry Howard, nhà môi giới tại Sucden Financial, nhận định. Theo ông, yếu tố quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới là liệu gần 250.000 bao cà phê arabica đang chờ được sàn giao dịch phê duyệt có được đưa vào hệ thống giao dịch hay không.

Lượng cà phê đang chờ phân loại chất lượng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, khi sản lượng thu hoạch bội thu từ Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới, đang được vận chuyển đến châu Âu.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng cà phê này đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của sàn giao dịch. Tỷ lệ cà phê đạt chuẩn biến động đáng kể giữa các ngày cũng “làm gia tăng sự không chắc chắn về tốc độ tăng trưởng tồn kho”, ông Carlos Mera, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa nông nghiệp tại Rabobank, nhận định trong báo cáo công bố hôm thứ Ba. Khoảng 80% lượng cà phê được phân loại trong ngày thứ Hai đạt tiêu chuẩn, so với chỉ 28% trong ngày thứ Sáu tuần trước.

Lượng tồn kho cà phê được chứng nhận hiện cũng không cách quá xa mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ được ghi nhận hồi đầu tháng này. Nguyên nhân một phần là do một số nhà giao dịch đẩy nhanh việc rút cà phê khỏi các kho của sàn giao dịch, trong khi những đơn vị khác lại đưa thêm hàng vào kho.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch, gần 80.000 bao cà phê đã được rút khỏi kho trong tháng này, làm giảm bớt phần nào tác động của lượng hàng mới nhập kho.