Tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục giảm

Trung tâm giao nhận dầu thô Cushing tại bang Oklahoma, Mỹ.

Theo dữ liệu của API, tồn kho dầu thô thương mại, không bao gồm Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), đã giảm hơn 38 triệu thùng trong 25 tuần qua. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, tồn kho dầu thô của Mỹ vẫn tăng gần 13 triệu thùng, một phần nhờ việc rút dầu từ SPR giúp bổ sung cho lượng tồn kho thương mại. Trong tuần kết thúc ngày 2/10, thêm 800.000 thùng dầu đã được rút khỏi SPR để hỗ trợ nguồn cung cho các kho dự trữ thương mại, đưa tổng lượng dầu hiện được lưu trữ trong SPR xuống còn 283 triệu thùng - thấp hơn 431 triệu thùng so với sức chứa tối đa.

Mức tối thiểu về mặt vận hành thường được chấp nhận đối với SPR là khoảng 250-300 triệu thùng. Khi lượng dầu xuống dưới mức này, kho dự trữ có thể gặp khó khăn trong việc bơm và xử lý dầu một cách hiệu quả.

Sản lượng dầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/9 tăng lên 13,955 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với 13,939 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó và tăng 450.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Vào lúc 15h46 theo giờ miền Đông Mỹ (ET) ngày 7/10, dầu Brent được giao dịch ở mức 100,90 USD/thùng, tăng 0,62% trong ngày. Mặc dù tăng trong phiên, nhưng giá dầu Brent đã giảm khoảng 1,40 USD/thùng so với một tuần trước.

Dầu WTI cũng tăng 0,28 USD/thùng, tương đương 0,31%, lên 89,71 USD/thùng. So với cùng thời điểm tuần trước, giá WTI tăng gần 1 USD/thùng.

Tồn kho xăng của Mỹ giảm 1,37 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/10. Trong tuần trước đó, tồn kho xăng tăng 2,991 triệu thùng. Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trước thời điểm công bố báo cáo này, tồn kho xăng thấp hơn 7% so với mức trung bình 5 năm của cùng thời điểm trong năm.

Tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 461.000 thùng, sau khi giảm 286.000 thùng trong tuần trước đó. Theo dữ liệu mới nhất của EIA, trước thời điểm công bố báo cáo, tồn kho các sản phẩm chưng cất thấp hơn 14% so với mức trung bình 5 năm.

Tồn kho tại Cushing - trung tâm giao nhận dầu thô phục vụ hợp đồng tương lai dầu WTI - tăng 866.000 thùng.