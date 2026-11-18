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Theo dữ liệu API, tồn kho dầu thô thương mại (không bao gồm Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược - SPR) đã giảm hơn 49 triệu thùng trong 31 tuần qua, song vẫn tăng 1,6 triệu thùng tính từ đầu năm. Diễn biến này phần nào được bù đắp nhờ lượng dầu rút từ SPR để bổ sung cho tồn kho thương mại.

Trong tuần kết thúc ngày 13/11, SPR đã xuất kho 3,1 triệu thùng dầu thô, đưa tổng lượng dầu dự trữ xuống còn 276,4 triệu thùng, thấp hơn 437 triệu thùng so với sức chứa tối đa.

Mức tồn kho tối thiểu thường được xem là cần thiết để SPR duy trì hoạt động hiệu quả nằm trong khoảng 250-300 triệu thùng. Nếu xuống dưới ngưỡng này, kho dự trữ có thể gặp khó khăn trong việc bơm và xử lý dầu hiệu quả.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/11 tiếp tục lập kỷ lục mới, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp tăng lên mức cao nhất. Sản lượng đạt 14,013 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 14,003 triệu thùng/ngày của tuần trước đó và cao hơn 151.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường dầu mỏ, vào lúc 13h15 ngày 18/11 (giờ miền Đông Mỹ), giá dầu Brent tăng 0,95%, lên 93,32 USD/thùng, cao hơn khoảng 1,3 USD/thùng so với cùng thời điểm tuần trước.

Giá dầu WTI cũng tăng 0,71 USD/thùng, tương đương 0,83%, lên 86,43 USD/thùng, gần như không thay đổi so với tuần trước.

Tồn kho xăng của Mỹ tăng 5,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/11, sau khi gần như không biến động trong tuần trước đó, với mức tăng chỉ 4.000 thùng. Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng hiện cao hơn 1% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất cũng tăng 400.000 thùng trong tuần qua, nối tiếp mức tăng 1,5 triệu thùng trong tuần trước đó. Tuy nhiên, trước kỳ báo cáo mới nhất, tồn kho nhiên liệu chưng cất vẫn thấp hơn 8% so với mức trung bình 5 năm, theo dữ liệu EIA.

Tại Cushing - trung tâm giao nhận dầu phục vụ hợp đồng tương lai dầu thô WTI - tồn kho giảm 1,691 triệu thùng trong tuần qua, sau khi tăng 182.000 thùng trong tuần trước đó.