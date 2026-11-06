Tồn kho ca cao lập đỉnh 2,5 năm, giá lao dốc

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà suy yếu của toàn thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, mặt hàng ca cao giảm hơn 5% xuống 5.181 USD/tấn, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh lượng ca cao lưu kho tiếp tục tăng, trong khi triển vọng tiêu thụ chocolate chưa cho thấy sự phục hồi rõ rệt.

Diễn biến giá ca cao. (Nguồn: MXV)

Đồng thời, tồn kho tăng cho thấy lượng ca cao sẵn có trên thị trường đang được bổ sung, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 4/11 của Barry Callebaut, một trong những nhà sản xuất chocolate hàng đầu thế giới, thị trường bánh kẹo chocolate toàn cầu giảm 4,3% trong niên độ 2025-2026. Trong khi đó, sản lượng bán hàng của mảng Global Cocoa giảm 1,8%.

Sức mua yếu cũng thể hiện tại thị trường Mỹ, khi dữ liệu từ NIQ cho thấy doanh số chocolate phục vụ dịp Halloween giảm 33,1 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ít nhất 3 năm.

Tuy nhiên, hoạt động nghiền ca cao trong quý III đã xuất hiện tín hiệu cải thiện. Sản lượng nghiền tại châu Âu tăng 3,2%, châu Á tăng 29,2%, trong khi Bắc Mỹ giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng nghiền tại ba khu vực được theo dõi đạt gần 692.000 tấn, tăng khoảng 9,7% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mức tăng mạnh tại châu Á.

Dù vậy, MXV cho biết, diễn biến này chưa đủ để khẳng định nhu cầu tiêu dùng cuối cùng đã phục hồi bền vững, bởi một phần tăng trưởng có thể đến từ hoạt động tái tích trữ nguyên liệu sau giai đoạn giá ca cao điều chỉnh.

Trái ngược với bức tranh tồn kho và nhu cầu hiện tại, triển vọng nguồn cung vụ mới đang đối mặt với nhiều rủi ro thời tiết, đặc biệt tại Tây Phi, khu vực sản xuất ca cao trọng điểm của thế giới. Hiện tượng El Niño đang diễn biến mạnh, làm gia tăng lo ngại về tình trạng nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt tại một số vùng trồng ca cao.