Tôn Đông Á phải trả hơn 1.990 tỷ đồng cho đối tác Nhật Bản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, CTCP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 18%, lên 4.100 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng được cải thiện từ khoảng 5,4% lên gần 8,9%.

Dẫu vậy, trong quý III, doanh thu hoạt động tài chính của GDA giảm 23%, còn 68 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 43%, lên gần 120 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí đi vay chiếm tới 109 tỷ đồng, tăng 68%.

Áp lực lớn hơn đến từ chi phí bán hàng. Khoản mục này tăng 220% so với cùng kỳ lên 214 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 74 tỷ đồng, giảm gần 13%.

Doanh nghiệp cho biết thị trường xuất khẩu trong quý III gặp nhiều khó khăn do các nước tăng cường áp dụng biện pháp chống bán phá giá, khiến sản lượng tiêu thụ sụt giảm. Cùng với đó, chính sức ép từ chi phí bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp đã khiến lợi nhuận gộp không đủ bù đắp phần chi phí gia tăng, hệ quả là lợi nhuận sau thuế đi lùi so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tôn Đông Á đạt 11.156 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán giảm 7% xuống còn 10.319 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp vẫn tăng nhẹ lên 836 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí tài chính tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Trong 9 tháng, chi phí tài chính đạt 312 tỷ đồng, tăng 8%, riêng chi phí lãi vay và thuê tài chính lên tới 292 tỷ đồng, tăng 44%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 14%, còn 216 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu tăng 26% lên hơn 202 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 85% xuống còn 14 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp đạt 216 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Tăng mạnh công nợ với đối tác Nhật Bản

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 của GDA đạt 9.218 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, chiếm 70% nguồn vốn. Đặc biệt, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 101% lên gần 2.840 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH JFE Shoji Việt Nam là đối tác có khoản phải trả lớn nhất với 1.603 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm.

JFE Shoji Việt Nam cũng là cổ đông đang nắm giữ 5% vốn tại GDA. Trong 9 tháng đầu năm, giao dịch mua hàng với bên này đạt 3.492 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Tôn Đông Á ghi nhận khoản phải trả gần 2.000 tỷ đồng với đối tác Nhật Bản JFE Shoji (Ảnh minh họa).

Ngoài khoản công nợ với pháp nhân tại Việt Nam, GDA tiếp tục ghi nhận khoản phải trả hơn 390 tỷ đồng cho công ty mẹ là Jfe Shoji Corporation, tăng 195%. Như vậy, tổng số dư nợ phải trả với đối tác Nhật Bản đã chạm mức khoảng 1.993 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng nợ phải trả người bán ngắn hạn.

Tổng tài sản của GDA tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 13.233 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn gần 468 tỷ đồng, giảm 36%. Trong khi lượng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn giảm, doanh nghiệp lại gia tăng quy mô các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tại cuối tháng 9, giá trị khoản mục này đạt gần 3.436 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Cuối quý III, giá trị hàng tồn kho lên tới hơn 4.110 tỷ đồng, tăng 13%. Trong cơ cấu hàng tồn kho, thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.365 tỷ đồng, tăng 11%. Đáng chú ý, GDA đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 131 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm.

Dù lợi nhuận 9 tháng đi xuống, tổng thu nhập của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Nổi bật trong đó là khoản thu nhập của ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT với 1,98 tỷ đồng, tăng 999%.

CTCP Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á, thành lập ngày 5/11/1998. Năm 2005, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á và chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2009. Tháng 9/2023, cổ phiếu GDA chính thức giao dịch trên UPCoM. Đến giữa tháng 10/2026, doanh nghiệp được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu. Sau đó, doanh nghiệp cũng đã giao dịch phiên cuối cùng trên UpCoM vào ngày 28/10/2026 và chính thức hủy giao dịch trên sàn này từ 29/10/2026.