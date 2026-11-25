Tăng vốn cho một công ty con

CTCP Tôn Đông Á (mã ck: GDA) vừa thông qua nghị quyết về việc góp thêm 80 tỷ đồng để tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Đông Á - Phú Mỹ 1, nhằm nâng cao năng lực tài chính và phục vụ các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty này. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đông Á - Phú Mỹ 1 sẽ tăng từ 110 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi vốn dự kiến trong tháng 11/2026.

Đông Á - Phú Mỹ 1 được thành lập vào tháng 4/2025, do Tôn Đông Á sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sắt, thép, gang, đặt trụ sở tại Đường 1A, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Cập nhật đến tháng 9/2026, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Vĩnh Phước, Chủ tịch và ông Phạm Quốc Thắng, Giám đốc.

Gần 15 triệu cổ phiếu chuẩn bị được phát hành trả cổ tức

Động thái tăng vốn cho công ty con diễn ra trong thời điểm Tôn Đông Á vừa hoàn tất quá trình chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE.

Vào ngày 27/11 tới, CTCP Tôn Đông Á sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á dự kiến phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu trong đợt này. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 10%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Tôn Đông Á sẽ tăng từ 1.490,9 tỷ đồng lên khoảng 1.640 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/10, Tôn Đông Á đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Tôn Đông Á chi trả cho đợt cổ tức bằng tiền này ước hơn 149 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện thanh toán vào ngày 4/11.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm, Tôn Đông Á dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tối đa 20%. Trong đó, 10% được trả bằng tiền mặt và dự kiến thực hiện trong năm 2026; 10% còn lại được trả bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Sắp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong diễn biến mới, ngày 4/12/2026, Tôn Đông Á sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 12. Nội dung lấy ý kiến là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, sau khi hoàn tất chuyển sàn HoSE và triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2025, Tôn Đông Á tiếp tục có các động thái liên quan đến tăng vốn cho công ty con và xin ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 86,5% kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 11.155,6 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 216,2 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026, ở mức 250 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đạt 13.233 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 3.979,2 tỷ đồng, chiếm 30,07% tổng tài sản. Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.832 tỷ đồng, tương đương khoảng 29% tổng tài sản. Tài sản cố định đạt 1.844,2 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức khoảng 1.815 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng tài sản.