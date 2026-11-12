Tôn Đông Á (GDA) đưa 149 triệu cổ phiếu lên sàn HOSE, dồn lực 3.500 tỷ đồng mở rộng quy mô

Tôn Đông Á chính thức giao dịch trên sàn HOSE và củng cố vị thế thị trường

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chính thức ra mắt nhà đầu tư trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngay trong những phút đầu tiên, cổ phiếu GDA được giao dịch tại vùng giá 12.600 đồng mỗi cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 600 đồng so với mức giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch và mức giá này đẩy quy mô vốn hóa của doanh nghiệp chuyên sản xuất thép cán nguội và thép mạ vượt mốc 1.878 tỷ đồng.

Việc chuyển sàn niêm yết đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với tổ chức được thành lập từ năm 1998 này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Đông Á, ông Nguyễn Thanh Trung khẳng định sự kiện niêm yết trên HOSE mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn và kết nối sâu rộng với cộng đồng nhà đầu tư. Đợt niêm yết này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về nâng cao năng lực quản trị, cải thiện tính minh bạch thông tin và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong kỷ nguyên phát triển mới của doanh nghiệp.

Thời điểm hiện tại, Tôn Đông Á đang sở hữu và trực tiếp vận hành hai nhà máy lớn bao gồm Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1 với tổng công suất sản phẩm đạt 800.000 tấn mỗi năm. Toàn bộ lượng sản phẩm này được phân phối qua hệ thống hơn 1.700 đại lý trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, trong đó bao gồm các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng khắt khe như Mỹ, Nhật Bản và khu vực châu Âu.

Kế hoạch rót vốn 3.500 tỷ đồng mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu

Giai đoạn hiện nay, các nhà máy hiện hữu của doanh nghiệp đã vận hành ở mức công suất tối đa. Do đó, Tôn Đông Á đang quyết liệt triển khai các dự án mở rộng năng lực sản xuất và phát triển thêm các dòng sản phẩm thép chất lượng cao. Các sản phẩm mới sẽ tập trung phục vụ lĩnh vực thiết bị gia dụng, nội thất, công nghiệp ô tô và phát triển hạ tầng. Bước đi đầu tiên đã được thực hiện trong quý 1 năm 2026 khi doanh nghiệp đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thép ống tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 với công suất 60.000 tấn mỗi năm.

Tiếp đà mở rộng, vào tháng 6 năm 2026, công ty chính thức khởi công Nhà máy số 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Dự án này có tổng công suất thiết kế lên đến 1,2 triệu tấn mỗi năm, trong đó giai đoạn đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027 với công suất 300.000 tấn mỗi năm. Căn cứ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, Tôn Đông Á sẽ giải ngân nguồn vốn đầu tư từ 3.000 đến 3.500 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tập trung cốt lõi vào mảng thép cán nguội và thép mạ.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, ban lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh dự án nhà máy sản xuất tại quốc gia vạn đảo Indonesia. Theo lộ trình thiết kế, nhà máy này dự kiến sẽ cho ra mắt lô sản phẩm đầu tiên vào quý 2 năm 2027. Dự án đầu tư quốc tế này được kỳ vọng sẽ củng cố hoạt động sản xuất của công ty tại khu vực Đông Nam Á và đa dạng hóa mạng lưới thị trường kinh doanh, giúp thương hiệu thép Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.