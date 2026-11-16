Tôn Đông Á (GDA) chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 10%

Ngày 27/11 tới, CTCP Tôn Đông Á (mã ck: GDA) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á dự kiến phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu trong đợt này. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 10%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Tôn Đông Á sẽ tăng từ 1.490,9 tỷ đồng lên khoảng 1.640 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/10, Tôn Đông Á đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Tôn Đông Á chi trả cho đợt cổ tức bằng tiền này ước hơn 149 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện thanh toán vào ngày 4/11.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm, Tôn Đông Á dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tối đa 20%. Trong đó, 10% được trả bằng tiền mặt và dự kiến thực hiện trong năm 2026; 10% còn lại được trả bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 86,5% kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 11.155,6 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 216,2 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026, ở mức 250 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đạt 13.233 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 3.979,2 tỷ đồng, chiếm 30,07% tổng tài sản. Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.832 tỷ đồng, tương đương khoảng 29% tổng tài sản. Tài sản cố định đạt 1.844,2 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức khoảng 1.815 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng tài sản.