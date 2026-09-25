Tôn Đông Á (GDA): Chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10%, cổ phiếu bằng cổ phiếu sẽ thực hiện sau

Chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất, ngày 9/10 tới đây sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tôn Đông Á chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ấn định là 10%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán tiền cổ tức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/11.

Với khối lượng hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường hiện nay, Tôn Đông Á dự kiến sẽ phải chi trả tổng cộng hơn 149 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức tiền mặt sắp tới.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi đầu năm, các cổ đông của Tôn Đông Á đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với mức chia cổ tức tối đa là 20%. Kế hoạch chi tiết quy định rõ tỷ lệ 10% sẽ được chi trả bằng tiền mặt trong năm 2026 (như kế hoạch vừa công bố). Phần cổ tức 10% còn lại sẽ được doanh nghiệp thanh toán bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027.

Hoàn thành hơn nửa mục tiêu lợi nhuận bán niên 2026

Bức tranh tài chính của Tôn Đông Á trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy những dấu hiệu tích cực. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 6.654,7 tỷ đồng, tương đương 80,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu giảm nhẹ, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 142,22 tỷ đồng, bằng 94,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kết quả này đã giúp Tôn Đông Á hoàn thành 56,9% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2026.

Trong năm 2026, Tôn Đông Á đặt ra mục tiêu khá tham vọng với tổng sản lượng dự kiến đạt 760.000 tấn. Các chỉ tiêu tài chính đi kèm bao gồm tổng doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 250 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đã tăng nhẹ 0,4% so với đầu năm, tương ứng mức tăng thêm 48,9 tỷ đồng, vươn lên mốc 11.949,5 tỷ đồng. Phân tích cơ cấu tài sản cho thấy, hàng tồn kho vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.215,3 tỷ đồng, chiếm 35,28% tổng tài sản. Tiếp theo là lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.932,9 tỷ đồng, chiếm 24,5%. Tài sản cố định và các khoản phải thu ngắn hạn lần lượt đóng góp 1.892 tỷ đồng (15,83%) và 1.084,9 tỷ đồng (9,1%) vào tổng tài sản của doanh nghiệp.