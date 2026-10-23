Tôn Đông Á (GDA) chốt ngày rời UPCoM, hơn 149 triệu cổ phiếu chuẩn bị lên HOSE

Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA chuẩn bị lên HOSE

CTCP Tôn Đông Á (mã ck: GDA) vừa thông báo sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào ngày 28/10 và chính thức hủy đăng ký giao dịch từ ngày 29/10. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), thuộc trường hợp phải hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, Tôn Đông Á đã được chấp thuận niêm yết toàn bộ hơn 149 triệu cổ phiếu trên HOSE. Doanh nghiệp cũng đã thông qua phương án xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE. Theo đó, giá tham chiếu được xác định là giá bình quân của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của cổ phiếu GDA trên UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch.

Việc chuyển sàn sẽ đánh dấu bước thay đổi quan trọng đối với cổ phiếu GDA sau thời gian giao dịch trên UPCoM.

Sắp chi hơn 149 tỷ đồng cổ tức bằng tiền

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tôn Đông Á vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu GDA sẽ nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 4/11.

Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Tôn Đông Á dự kiến chi cho đợt cổ tức này vượt 149 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, doanh nghiệp thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tối đa 20%. Trong đó, 10% được trả bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trong năm 2026; 10% còn lại dự kiến trả bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2027.

Lợi nhuận đạt 57% kế hoạch sau nửa năm

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 6.654,7 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức hoàn thành 80,8% so với giá trị doanh thu đạt được cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, Tôn Đông Á ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 142,22 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này bằng 94,6% so với kết quả thực hiện của nửa đầu năm ngoái. Dù ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ, khoản lãi 142,22 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp hoàn thành 56,9% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho toàn bộ năm tài chính 2026.