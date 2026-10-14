Tôn Đông Á được chấp thuận niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu trên HoSE

Ảnh minh họa: Tôn Đông Á

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 13/10, đơn vị này đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho CTCP Tôn Đông Á. Doanh nghiệp hiện giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán GDA.

Số lượng cổ phiếu GDA được HoSE chấp thuận niêm yết là 149,1 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ gần 1.491 tỷ đồng.

Cổ phiếu GDA bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 7/9/2023. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/6/2025, cổ đông Tôn Đông Á đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GDA dao động quanh vùng 11.900 – 12.400 đồng/cp trong nửa cuối tháng 9/2026, trước khi tăng lên mức 12.900 đồng/cp vào phiên 7/10. Sau đó, thị giá điều chỉnh về 11.900 đồng/cp trong phiên 8/10, thời điểm cổ phiếu giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, rồi lùi về 11.500 đồng/cp khi kết phiên 13/10. Kết phiên ngày 14/10, cổ phiếu GDA giao dịch ở mức 11.800 đồng/cp, tăng 2,61%, tương đương vốn hóa 1.759 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu GDA trong 3 tháng gần đây. Ảnh: SSI iBoard

Ngày 9/10 vừa qua, Tôn Đông Á đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với gần 149,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 149 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Về tình hình kinh doanh, Tôn Đông Á mang về gần 6.655 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 142,2 tỷ đồng, giảm 5,4% YoY.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 435,8 tỷ đồng, giảm gần 30% YoY. Chi phí bán hàng giảm từ 339,2 tỷ đồng xuống còn 152,1 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay tăng từ 137,1 tỷ đồng lên 182,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đạt gần 11.950 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 4.215 tỷ đồng, tăng gần 633 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức hơn 8.014 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 3.935 tỷ đồng.

CTCP Tôn Đông Á thành lập ngày 5/11/1998, có trụ sở tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP HCM (Bình Dương cũ). Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thép.