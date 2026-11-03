Tôn Đông Á chuyển sàn HoSE: Lợi nhuận giảm 8%, công nợ JFE Shoji gần 2.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 18%, lên 4.100 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn hai lần. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ khoảng 5,4% lên gần 8,9%.

Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy Tôn Đông Á vẫn đối mặt với áp lực chi phí, công nợ và dòng tiền.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi có dấu hiệu tích cực, chi phí tài chính tiếp tục tạo sức ép. Trong quý, khoản mục này tăng 43%, lên gần 120 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 109 tỷ đồng, tăng 68%. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 23%, còn 68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng tới 220%, lên 214 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 74 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 11.156 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 7%, xuống 10.319 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 836 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính 9 tháng lên 312 tỷ đồng, tăng 8%; riêng chi phí lãi vay và thuê tài chính đạt 292 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, giảm 8%, tương đương hoàn thành khoảng 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả đạt 9.218 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn.

Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 101%, lên gần 2.840 tỷ đồng. Công ty TNHH JFE Shoji Việt Nam là đối tác có khoản phải trả lớn nhất, với 1.603 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm.

JFE Shoji Việt Nam cũng là cổ đông nắm giữ 5% vốn tại Tôn Đông Á. Trong 9 tháng, giao dịch mua hàng với đối tác này đạt 3.492 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Ngoài khoản công nợ tại pháp nhân Việt Nam, Tôn Đông Á còn ghi nhận hơn 390 tỷ đồng phải trả công ty mẹ JFE Shoji Corporation, tăng 195%. Tổng số dư phải trả hai pháp nhân thuộc JFE Shoji lên khoảng 1.993 tỷ đồng, tương đương hơn 70% tổng nợ phải trả người bán ngắn hạn.

Tổng tài sản cuối quý III đạt hơn 13.233 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn gần 468 tỷ đồng, giảm 36%.

Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 12%, lên gần 3.436 tỷ đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn có nguồn tài sản tài chính đáng kể, nhưng cần phân biệt tiền gửi và khoản đầu tư có kỳ hạn với lượng tiền sẵn sàng sử dụng ngay để thanh toán nghĩa vụ.

Hàng tồn kho cuối quý đạt hơn 4.110 tỷ đồng, tăng 13%, trong đó thành phẩm chiếm hơn 2.365 tỷ đồng. Tôn Đông Á đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 131 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm. Diễn biến này phản ánh rủi ro về giá trị hàng hóa trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Tôn Đông Á đã được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM ngày 28/10 và hủy đăng ký giao dịch từ ngày 29/10.

Cổ phiếu GDA đang trong giai đoạn tạm dừng giao dịch để thực hiện các thủ tục kỹ thuật chuyển dữ liệu đăng ký niêm yết sang sàn mới. Trước khi rời UPCoM, GDA đóng cửa phiên 28/10 ở mức 12.200 đồng/cp.

Giá tham chiếu ngày đầu tiên trên HoSE được xác định bằng giá bình quân của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của GDA trên sàn UPCoM tính đến trước ngày hủy đăng ký giao dịch.

Nhìn chung, việc chuyển sàn có thể giúp cổ phiếu tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và cải thiện thanh khoản. Tuy nhiên, triển vọng định giá vẫn phụ thuộc vào khả năng phục hồi sản lượng xuất khẩu, kiểm soát chi phí lãi vay và quản trị vốn lưu động.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận 9 tháng giảm, tổng thu nhập của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát vẫn đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Trung đạt 1,98 tỷ đồng, tăng gần 999%.

CTCP Tôn Đông Á thành lập ngày 5/11/1998, có trụ sở tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP HCM (Bình Dương cũ). Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thép.

Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô sản lượng hàng đầu trong ngành thép lá mạ tại Việt Nam với mạng lưới phân phối hơn 1.700 đại lý trong nước và xuất khẩu đến hơn 45 quốc gia (bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, Indonesia, các nước châu Âu).