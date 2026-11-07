Tôn danh Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X (2026-2031)
Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có 114 vị Trưởng lão Hòa thượng, trong đó có 38 vị Trưởng lão được cung thỉnh vào Ban Thường trực.
Theo đó, Hội đồng Chứng minh GHPGVN do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ, 2 vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, 1 vị Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký, 8 vị Phó Pháp chủ, 4 vị Phó Thư ký và 22 vị Ủy viên Thường trực.
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