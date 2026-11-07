Tôn danh Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X (2026-2031)

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua điều tra mở rộng vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả và giả mạo trong công tác xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) cùng một số tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can.