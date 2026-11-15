Tốn bao nhiêu triệu USD để mời tuyển Brazil sang châu Á?

Ngày 17/11, tuyển Brazil sẽ gặp Singapore trên sân vận động quốc gia có sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Trước đó ba ngày, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đối đầu Nhật Bản cũng tại địa điểm này. Hai trận đấu nằm trong chuỗi sự kiện bóng đá quốc tế được Singapore tổ chức với sự tham dự của bốn đội tuyển.

Đưa Brazil đến Đông Nam Á không phải chuyện đơn giản. Ngoài khoản tiền trả cho Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), đơn vị tổ chức còn phải tính toán chi phí di chuyển, ăn ở, an ninh và nhiều yêu cầu hậu cần khác. Ngược lại, sức hút của đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup mở ra cơ hội kinh doanh từ bán vé, tài trợ đến bản quyền truyền hình.

Ấn Độ vừa trải qua bài toán tương tự khi mời Brazil đến Kolkata hồi tháng 10. Những con số được truyền thông nước này công bố cho thấy việc tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển hàng đầu thế giới có thể tiêu tốn hàng triệu USD.

Ấn Độ chi hơn 5 triệu USD cho trận gặp Brazil

Ngày 3/10, tuyển Ấn Độ tiếp Brazil trên sân Salt Lake ở Kolkata và nhận thất bại 0-4. Kết quả không gây bất ngờ bởi khoảng cách trình độ giữa hai đội quá lớn. Điều khiến truyền thông nước chủ nhà quan tâm hơn là số tiền bỏ ra để đưa các ngôi sao Brazil đến thi đấu.

Theo tờ Mint , ngân sách dành riêng cho trận giao hữu này ước tính khoảng 5,3 triệu USD . Trong số ấy, phí mời tuyển Brazil được cho là từ 3,7 đến 4,3 triệu USD .

Như vậy, riêng khoản tiền trả cho CBF đã chiếm 70-80% ngân sách tổ chức trận đấu. Những số liệu được Mint dẫn từ một nguồn tin trong Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF), chưa phải mức phí được hai liên đoàn chính thức xác nhận.

Khoản tiền trên chỉ là phí xuất hiện ( appearance fee ), chưa bao gồm toàn bộ chi phí hậu cần. Theo truyền thông Ấn Độ, riêng chuyến bay thuê bao phục vụ phái đoàn Brazil gồm khoảng 90 người đã tiêu tốn 638.000 USD .

Ban tổ chức còn phải chuẩn bị khách sạn, phương tiện di chuyển, điều kiện tập luyện, an ninh và bảo hiểm. Với những đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, các yêu cầu liên quan đến lịch trình, nơi lưu trú và bảo đảm an toàn thường được quy định chặt chẽ trong hợp đồng.

Tuyển Brazil đánh bại Ấn Độ 4-0 tại Kolkata ngày 3/10, trong trận giao hữu có ngân sách tổ chức ước tính khoảng 5,3 triệu USD .

Ấn Độ không chỉ mời Brazil. Trong đợt FIFA Days cuối tháng 9 và đầu tháng 10, họ còn tổ chức những trận giao hữu với Panama và Uruguay. Theo Mint , hai đội tuyển này lần lượt nhận khoản phí xuất hiện ước tính 585.000 USD và 1,33 triệu USD .

Tổng ngân sách dành cho ba trận giao hữu được ước tính khoảng 8,5- 9,6 triệu USD . Khoản đầu tư không nhỏ với một nền bóng đá vẫn đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và chất lượng giải vô địch quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với Times of India ngày 22/10, Anuj Kichlu, Giám đốc điều hành Best of You, đơn vị tham gia thu xếp các trận đấu, cho biết chi phí tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển dự World Cup thường không dưới 1 triệu USD .

Nếu mời những đội tuyển có sức hút lớn nhất, ngân sách có thể lên tới 10,6 triệu USD . Con số bao gồm phí mời, vé máy bay, khách sạn, an ninh, bảo hiểm, thuê sân và vận hành sự kiện.

Tuy nhiên, bỏ ra hàng triệu USD không có nghĩa ban tổ chức chắc chắn thu hồi được vốn.

Trận Ấn Độ gặp Brazil thu hút 51.402 khán giả tới sân Salt Lake, nhưng vẫn còn nhiều ghế trống. Theo The Telegraph India , ban tổ chức phải phát thêm vé mời khi việc tiêu thụ những hạng vé đắt tiền không đạt kỳ vọng.

Giá vé dao động từ 11 đến 160 USD . Những hạng vé rẻ được người hâm mộ đón nhận khá nhanh, trong khi các khu vực có giá 64- 96 USD bán chậm hơn. Sức hút của Brazil đủ lớn để tạo ra sự quan tâm, nhưng không phải người hâm mộ nào cũng sẵn sàng bỏ khoản tiền cao để theo dõi một trận giao hữu.

Theo truyền thông Ấn Độ, phí mời tuyển Brazil sang thi đấu được ước tính khoảng 3,7- 4,3 triệu USD , chưa tính toàn bộ chi phí hậu cần.

Quyết định chi mạnh tay của AIFF vì thế gây tranh luận. Cựu tuyển thủ Bhaichung Bhutia đặt câu hỏi về tính hợp lý của khoản đầu tư khi bóng đá Ấn Độ còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo ông, những trận giao hữu với đối thủ lớn có thể mang lại trải nghiệm quý giá, nhưng cần được cân nhắc trong chiến lược phát triển dài hạn.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey xem trận gặp Brazil là cơ hội nâng cao hình ảnh đội tuyển, tạo sức hút với người hâm mộ và giúp bóng đá Ấn Độ tích lũy kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quốc tế.

Hai quan điểm đều có cơ sở. Một trận đấu với Brazil có thể tạo hiệu ứng truyền thông lớn, nhưng hiệu quả kinh tế vẫn phụ thuộc vào khả năng khai thác nguồn thu. Nếu tiền vé và tài trợ không đủ bù đắp chi phí, ban tổ chức phải chấp nhận khoản chênh lệch như một phần ngân sách quảng bá hoặc đầu tư phát triển bóng đá.

Singapore tính toán khác Ấn Độ

Singapore chọn cách tiếp cận khác khi đưa Brazil sang thi đấu trong tháng 11. Thay vì chỉ tổ chức một trận giao hữu, quốc đảo Đông Nam Á xây dựng chuỗi sự kiện mang tên Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore.

Chương trình diễn ra từ ngày 13 đến 17/11, quy tụ Brazil, Nhật Bản, Paraguay và Singapore. Bốn trận đấu được sắp xếp trong ba ngày thi đấu tại sân vận động quốc gia.

Đứng sau sự kiện là The Kallang Group, Dentsu Sports International cùng các đối tác, với Mizuho Financial Group giữ vai trò nhà tài trợ tên giải.

Việc đưa nhiều đội tuyển vào cùng một chương trình giúp Singapore có thêm lựa chọn kinh doanh. Ban tổ chức có thể khai thác tài trợ chung, bán nhiều gói vé và tận dụng cơ sở vật chất, thay vì dồn toàn bộ chi phí vận hành vào một trận đấu.

Singapore chưa công bố khoản tiền trả cho tuyển Brazil. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản đã tiết lộ một phần chi phí liên quan đến sự kiện.

Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 người, là địa điểm tổ chức hai trận giao hữu của Brazil trong tháng 11.

Theo nhà báo Takeshi Kubo của Wedge , phía tổ chức tại Singapore sẽ trả Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) hơn 950.000 USD để đội tuyển Nhật Bản tham dự hai trận giao hữu. Chi phí vé máy bay, khách sạn và hậu cần liên quan cũng do nhà tổ chức đảm nhận.

Khoản tiền này chỉ dành cho Nhật Bản, không phản ánh phí mời Brazil hoặc tổng ngân sách toàn bộ chương trình.

Một điểm đáng chú ý trong cách tổ chức của Singapore là chính sách giá vé.

Trận Nhật Bản gặp Brazil ngày 14/11 có giá vé phổ thông từ 77 đến 209 USD . Riêng hạng VIP được bán với giá khoảng 694 USD .

Ngày 17/11, khán giả mua một vé có thể theo dõi cả hai trận Singapore - Brazil và Nhật Bản - Paraguay, với mức giá tương tự. Trong khi ấy, trận Singapore gặp Paraguay ngày 13/11 có giá vé thấp nhất chỉ khoảng 22 USD .

Chênh lệch giá vé cho thấy ban tổ chức hiểu rõ giá trị thương mại của từng cặp đấu. Brazil là thương hiệu lớn nhất trong chuỗi sự kiện, có khả năng thu hút cả khán giả địa phương lẫn người hâm mộ từ những quốc gia lân cận. Sự hiện diện của Nhật Bản, đội tuyển hàng đầu châu Á, càng giúp chương trình có sức hấp dẫn.

Từ góc độ kinh doanh, Singapore không chỉ bán vé xem bóng đá. Việc tổ chức nhiều trận đấu trong cùng một sự kiện mở ra thêm cơ hội cho các nhà tài trợ, đối tác truyền hình và những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đi kèm.

Vé VIP trận Nhật Bản gặp Brazil tại Singapore được bán với giá khoảng 694 USD .

Sân vận động quốc gia Singapore cũng có lợi thế về khả năng khai thác thương mại. Ngoài bóng đá, địa điểm này thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc và sự kiện giải trí lớn, qua đó tạo nguồn thu từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Daryl Yeo, Giám đốc vận hành The Kallang Group, từng cho biết đơn vị muốn phát triển từ vai trò quản lý địa điểm sang chủ động xây dựng các sự kiện thể thao, giải trí có thương hiệu riêng.

Hướng đi ấy giúp Singapore không phụ thuộc hoàn toàn vào lịch thi đấu của các đội tuyển trong nước. Khi có thể thu hút những tên tuổi lớn như Brazil hay Nhật Bản, họ có cơ sở tổ chức sự kiện phục vụ khán giả quốc tế và tạo thêm nhu cầu cho ngành du lịch.

Khán giả từ những nước lân cận đến Singapore xem bóng đá cũng có thể chi tiền cho khách sạn, ăn uống, mua sắm và đi lại. Lợi ích kinh tế vì thế không chỉ giới hạn trong doanh thu bán vé tại sân.

Dù vậy, vẫn chưa có số liệu công khai về tổng chi phí Singapore bỏ ra cho chuỗi trận, cũng như lợi nhuận thực tế của nhà tổ chức. Việc bán vé giá cao hay thu hút nhiều nhà tài trợ chưa đủ để khẳng định một sự kiện chắc chắn có lãi.

Nhìn từ hai trường hợp, Ấn Độ và Singapore đều chấp nhận chi khoản tiền lớn để đưa Brazil đến thi đấu, nhưng mục tiêu và cách triển khai có những khác biệt.

Ấn Độ ưu tiên cơ hội thi đấu với đối thủ hàng đầu thế giới, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông cho đội tuyển. Singapore xây dựng cả một chương trình thương mại, kết hợp nhiều đội bóng và đối tác để mở rộng nguồn thu.

Với những quốc gia muốn mời Brazil, Manchester United, Real Madrid hay các CLB hàng đầu châu Âu đến thi đấu, khoản phí xuất hiện mới chỉ là bước đầu tiên. Chi phí hậu cần, khả năng bán vé, thu hút tài trợ và khai thác bản quyền truyền hình đều phải được tính toán từ trước.

Kinh nghiệm từ Ấn Độ cho thấy sức hút của một đội bóng lớn chưa chắc đủ bảo đảm doanh thu. Trong khi ấy, mô hình Singapore gợi mở cách chia sẻ chi phí và khai thác nhiều nguồn thu từ cùng một sự kiện.

Mời một đội bóng nổi tiếng sang thi đấu có thể tạo tiếng vang trong vài ngày. Nhưng để biến những trận giao hữu thành hoạt động kinh doanh lâu dài, nhà tổ chức phải giải được bài toán tài chính ngay từ khi bắt đầu đàm phán.