Tôn Bằng: Những góc khuất sau cuộc hôn nhân ồn ào với Hằng Du Mục

Từ những video ghi lại cuộc sống gia đình tại Trung Quốc đến những tranh cãi sau ly hôn, Tôn Bằng từng là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam.

Mới đây, chồng cũ Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu của vợ cũ.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: