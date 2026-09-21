Tốn 100 triệu sửa ôtô sau mưa ngập lịch sử

Một chiếc xe bị hư hỏng nặng do mưa ngập được đưa đến cửa hàng anh Hoàng Quân (phường Vinh Phú) vào sáng 21/9.

Sáng 21/9, cửa hàng sửa chữa ôtô của anh Hoàng Quân (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) nhận 5 chiếc ôtô cùng 4 chiếc xe máy tới sửa do ảnh hưởng từ đợt ngập vừa qua.

Nhìn hàng dài phương tiện xếp hàng chờ tháo dỡ linh kiện, chủ gara cho biết chi phí khắc phục cho mỗi chiếc xe bị ngập nước là không nhỏ.

"Với xe bị thủy kích, chi phí sửa chữa khoảng 30-40 triệu đồng. Nếu xe ngập hư hỏng phần điện nhiều, có xe lên tới 70-80 triệu, thậm chí 100 triệu đồng", anh Quân cho hay.

Theo anh Quân, nếu xe bị thủy kích, bắt buộc phải đại tu máy. Trong khi đó, với những xe ngập nước chủ yếu hỏng phần điện, thiết bị thiệt hại nặng nhất thường là các hộp điều khiển điều hòa, hộp động cơ hay hộp điện thân xe.

Những chiếc xe đem tới sửa mất khoảng vài ngày, thậm chí vài tuần mới có thể hoàn thành do công đoạn sấy khô, kiểm tra hệ thống điện và thay thế phụ tùng rất phức tạp.

"Với nhiều người không có bảo hiểm, khoản tiền này khá lớn. Không chỉ thế, phải chờ phụ tùng khá lâu trong thời điểm mùa mưa lũ và phụ tùng cháy hàng", chủ cửa hàng chia sẻ thêm.

Theo chủ cửa hàng, chi phí sửa một chiếc xe khá tốn kém, thời điểm này còn phải chờ lâu vì thiếu phụ tùng.

Tại một gara khác nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Phú), nhiều xe cứu hộ liên tục nối đuôi nhau đưa các ôtô gặp sự cố do ngập nước về xưởng. Tất cả công nhân tại đây đều được huy động để tập trung kiểm tra, tháo dỡ nội thất, vệ sinh và tiến hành khắc phục hỏng hóc cho khách hàng.

Ông Trần Văn Minh, chủ gara, cho biết do nhiều tuyến phố trên địa bàn bị ngập sâu, số lượng ôtô bị ảnh hưởng và hỏng hóc tăng đột biến. "Từ chiều 19/9 đến nay, chúng tôi liên tục sử dụng xe cứu hộ để đưa hàng chục ôtô bị ngập nước về xưởng", ông cho hay.

Theo chủ gara, các xe sau khi tiếp nhận sẽ được kỹ thuật viên kiểm tra kỹ mức độ thiệt hại, tháo toàn bộ ghế để vệ sinh nội thất, sau đó tiến hành xử lý hệ thống điện và động cơ.

Ông Minh cho biết với ôtô ngập nước, việc tháo sấy và xử lý phần điện càng sớm thì khả năng cứu chữa được linh kiện càng cao. Nếu để xe ngâm nước qua đêm hoặc kéo dài vài ngày mới mang đi xử lý thì nguy cơ chập cháy, hư hỏng toàn bộ mạch điều khiển là rất lớn.

Sáng ngày 21/9, gara của ông Minh tiếp nhận thêm hàng loạt xe ôtô hư hỏng vì ngập nước.

Đại diện cơ sở này cho biết trong mấy ngày qua, xưởng đã tiếp nhận và xử lý cho khoảng 20-30 chiếc ôtô ngập nước. Với những dòng xe bị ngập nhẹ, chủ yếu tháo sấy và phục hồi hệ thống điện, chi phí sửa chữa dao động từ 3,5 triệu đến 15-20 triệu đồng.

Tuy nhiên, với những trường hợp nặng hơn do xe bị vỡ lốc máy hoặc vỡ động cơ (thủy kích), mức chi phí phục hồi và bổ máy có thể lên tới dưới 30 triệu đồng tùy thuộc vào dòng xe và mức độ thiệt hại thực tế.

Cũng vừa mang chiếc ôtô bị ngập nước đến gara, anh Nguyễn Hoàng (phường Bến Thủy) không giấu nổi sự lo lắng. Sau khi được chủ cửa hàng tư vấn, số tiền sửa chữa dự kiến rơi vào khoảng hơn 50 triệu đồng.

Dù có gói bảo hiểm vật chất ôtô hỗ trợ khoảng 70-80% chi phí khắc phục rủi ro ngập nước, anh vẫn rất sốt ruột.

"Điều tôi lo lắng nhất là sau khi bị ngập nước, xe rất dễ phát sinh hỏng hóc về sau", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, khi nước lũ rút, nhiều gia đình tại khu vực anh sinh sống cũng đang tất bật thu dọn bùn đất, nước đọng, di chuyển đồ đạc. Các thiết bị điện và đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng do ngấm nước cũng được mang đi kiểm tra, khắc phục.

"Cả ngày hôm qua, khắp nơi chìm trong biển nước. Hôm nay sau khi tạnh, tôi cùng mọi người trong xóm sửa chữa đồ đạc, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa", anh Hoàng chia sẻ.

Khu vực nhà anh Hoàng cũng bị ngập nặng sau trận mưa ngày 20/9.

Trước đó, sau trận mưa 399 mm trong 8 giờ ngày 19/9, nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) ngập 30-60 cm, nước tràn vào nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh. Ở một số chung cư, nước lũ tràn vào hầm xe và thang máy.

Đến sáng 20/9, nước đã rút hết, giao thông trở lại bình thường. Ngay sau khi tạnh mưa, tại các tuyến đường từng bị ngập sâu như Nguyễn Tư Nghiêm, Duy Tân, Hồng Bàng, Phong Định Cảng, Nguyễn Xí, An Dương Vương..., người dân khẩn trương khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

An Chi