Tommy Lee Jones (80 tuổi) bác bỏ khả năng giải nghệ

Trong một cuộc phỏng vấn với E! News, khi được hỏi liệu ông có từng cân nhắc việc giải nghệ hay không, Jones đáp: "À, có chứ", nhưng ngay sau đó khẳng định: "Tuy nhiên, tôi sẽ không giải nghệ", qua đó xác nhận rằng, ông vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình.

Chia sẻ này diễn ra trong một cuộc phỏng vấn chung với nam diễn viên Ethan Hawke, bạn diễn của ông trong loạt phim The Low Down. Hiện tại, Jones đang tham gia mùa 2 của loạt phim này, trong đó ông vào vai người cha có mối quan hệ xa cách với nhân vật chính do Hawke thủ vai.

Tommy Lee Jones (trái) vào vai người cha đã xa cách từ lâu của nhân vật chính, nhà báo công dân Lee Raybon (do Ethan Hawke thủ vai) trong phần 2 của "The Low Down". Sự trở lại đột ngột của ông tại Tulsa sau gần 20 năm vắng bóng đã tạo nên một mối quan hệ cha con đầy phức tạp và căng thẳng. Trong khi đó, người con trai lại đang bị cuốn vào một bí ẩn mới, buộc anh phải hợp tác với một luật sư công, nhân vật do Betty Gilpin đảm nhận, người cũng góp mặt trong mùa phim này.

Vào ngày 1/1 năm nay, Jones đã trải qua nỗi đau mất con gái Victoria Jones vì ​​sử dụng ma túy quá liều. Đến ngày 7/10, ông đã tham dự một buổi chiếu phim tại Austin, bang Texas, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trên thảm đỏ sau khoảng 3 năm, kể từ tháng 12/2023.