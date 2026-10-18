Tommy Lee Jones (80 tuổi) bác bỏ khả năng giải nghệ
Nam diễn viên từng đoạt giải 'Oscar', Tommy Lee Jones (80 tuổi), gương mặt quen thuộc trong các quảng cáo cà phê đóng lon 'BOSS' của Suntory đã bác bỏ khả năng giải nghệ.
Trong một cuộc phỏng vấn với E! News, khi được hỏi liệu ông có từng cân nhắc việc giải nghệ hay không, Jones đáp: "À, có chứ", nhưng ngay sau đó khẳng định: "Tuy nhiên, tôi sẽ không giải nghệ", qua đó xác nhận rằng, ông vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình.
Chia sẻ này diễn ra trong một cuộc phỏng vấn chung với nam diễn viên Ethan Hawke, bạn diễn của ông trong loạt phim The Low Down. Hiện tại, Jones đang tham gia mùa 2 của loạt phim này, trong đó ông vào vai người cha có mối quan hệ xa cách với nhân vật chính do Hawke thủ vai.
Vào ngày 1/1 năm nay, Jones đã trải qua nỗi đau mất con gái Victoria Jones vì sử dụng ma túy quá liều. Đến ngày 7/10, ông đã tham dự một buổi chiếu phim tại Austin, bang Texas, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trên thảm đỏ sau khoảng 3 năm, kể từ tháng 12/2023.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tommy-lee-jones-80-tuoi-bac-bo-kha-nang-giai-nghe-post1886418.tpo