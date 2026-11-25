Theo đó, với trọng lượng 380,9 gram, chiều dài 34,3 cm, mẫu tôm sú của ông Từ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Chí Toàn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã đoạt giải Nhất cuộc thi với giải thưởng 15 triệu đồng.

Tôm sú đoạt giải Nhất có trọng lượng 380,9 gram, chiều dài 34,3 cm. Ảnh: baocamau.vn

Ban tổ chức cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức cho biết, ngoài con tôm sú nặng nhất được công bố, giải tôm to nặng thứ Nhì thuộc về Công ty TNHH Tôm giống Dương Hùng với mẫu tôm nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm và giải Ba được trao cho Công ty Cổ phần Giống Thuỷ sản Sú Chân Đỏ với mẫu tôm nặng 354,1 gram, dài 31,6 cm. Ban tổ chức cũng chọn ra và có giải thưởng đối với mẫu tôm đoạt giải “Màu sắc ấn tượng đẹp nhất” và con tôm nặng 281,1 gram, dài 29,5 cm của Công ty Giống Thuỷ sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới) đã đạt danh hiệu này.

Theo ông Bùi Kim Luyến, Giám đốc Công ty giống thuỷ sản Thảo Nguyên, Festival Tôm Cà Mau năm nay nhằm quảng bá ngành hàng tôm của địa phương, cuộc thi chọn ra con tôm to, nặng nhất hình ảnh màu sắc bắt mắt nhất cũng nhằm mục đich tôn vinh con Tôm Cà Mau, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã, ngành hàng tôm để nâng cao giá trị hiệu quả cho ngành hàng tôm địa phương. Việc tham gia cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” là dịp để doanh nghiệp giao lưu, học hỏi; đồng thời, giới thiệu những đặc điểm nổi bật của tôm sú Cà Mau đến người dân và du khách trong kỳ Festival này.

Ông Luyến cũng mong muốn, thông qua những hoạt động như cuộc thi, hình ảnh tôm Cà Mau sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng và thúc đẩy nghề nuôi tôm phát triển bền vững, tôn vinh người nuôi tôm, các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho ngành thuỷ sản; đồng thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh tôm sú Cà Mau, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cũng trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau, Tỉnh Đoàn Cà Mau đã tổ chức nhiều cuộc thi như: biểu diễn hóa trang tôm vui; tranh tài bịt mắt bắt tôm, câu tôm càng xanh cùng các màn hóa trang, xếp mô hình con tôm đã tạo nên không khí của những ngày hội tôm tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) góp thêm sắc màu cho Festival Tôm Cà Mau năm 2026.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi giải trí lành mạnh mà còn góp phần giúp người dân, du khách hiểu thêm về con tôm - sản phẩm đặc trưng, gắn liền với đời sống và thế mạnh kinh tế của tỉnh Cà Mau.

Mẫu tôm sú của Công ty TNHH Tôm giống Dương Hùng nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm, đoạt giải Nhì. Ảnh: baocamau.vn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, Cà Mau là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha, gồm 384.500 ha quảng canh, quảng canh cải tiến; 22.000 ha thâm canh và 11.500 ha siêu thâm canh.

Năm 2026, sản lượng tôm ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị. Tỉnh Cà Mau xác định: Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp và cộng đồng.

Festival Tôm cà Mau lần thứ 2 năm 2026 đã diễn ra từ ngày 21/11-25/11 với nhiều hoạt động quảng bá ngành hàng tôm, trưng bày triển lãm 350 gian hàng ngành nghề tôm, tổ chức nhiều cuộc hội nghị hội thảo phát triển ngành tôm và đặc biệt, trong 5 ngày diễn ra, ước đã có hơn 10.000 lượt khách tham quan, mua sắm, giao thương, kết nối cung cầu tại tỉnh Cà Mau…