Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo kết quả công bố của Ban Tổ chức, mẫu tôm sú mang mã số 14 của ông Từ Văn Toàn đoạt giải Nhất.

Ông Từ Văn Toàn với con tôm mang mã số 14 đoạt giải Nhất Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”.

Tôm sú đoạt giải Nhất có trọng lượng 380,9 gram, chiều dài 34,3 cm.

Giải Nhì thuộc về Công ty TNHH Tôm giống Dương Hùng với mẫu tôm nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm.

Giải Ba được trao cho Công ty Cổ phần Giống Thuỷ sản Sú Chân Đỏ với mẫu tôm nặng 354,1 gram, dài 31,6 cm.

Ngoài ra, giải “Màu sắc ấn tượng đẹp nhất” được trao cho Công ty Giống Thuỷ sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới), với mẫu tôm nặng 281,1 gram, dài 29,5 cm.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 35 triệu đồng.

Mẫu tôm sú của Công ty TNHH Tôm giống Dương Hùng nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm, đoạt giải Nhì.

Ông Bùi Kim Luyến, Giám đốc Công ty Giống Thuỷ sản Thảo Nguyên, chia sẻ, tham gia cuộc thi là dịp để doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, đồng thời giới thiệu những đặc điểm nổi bật của tôm sú Cà Mau đến người dân và du khách. Mẫu tôm của công ty đạt giải về màu sắc là niềm vui, sự tự hào và nguồn động viên đối với tập thể doanh nghiệp.

Ông Luyến kỳ vọng, thông qua những hoạt động như cuộc thi, hình ảnh tôm Cà Mau sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng và thúc đẩy nghề nuôi tôm phát triển bền vững.

Cuộc thi góp phần tôn vinh người nuôi tôm, các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho ngành thuỷ sản; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh tôm sú Cà Mau, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026./.