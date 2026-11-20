Nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đắk Lắk ngày 20/11/2026 cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình tôm hùm thả nuôi trong lồng bè ở vịnh Xuân Đài chết rải rác sau đợt mưa lũ vừa qua như Báo CAND đã thông tin.

Theo đó, từ ngày 10 đến 12/11 ở khu vực phía Đông Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80–160 mm, có nơi trên 150 mm. Do ảnh hưởng đợt mưa này nên một số vùng nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, thuộc địa bàn phường Sông Cầu và phường Xuân Đài phát sinh tình trạng tôm hùm thả nuôi trong lồng bè chết ngạt rải rác do ảnh hưởng nước ngọt. 201 hộ nuôi tôm hùm đã thu hoạch sớm khoảng 22,82 tấn để bán cho các thương lái nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trong đó, phường Xuân Đài có 59 hộ thu sớm hơn 14 tấn, phường Sông Cầu 142 hộ thu sớm hơn 8,7 tấn. Giá bán tôm hùm chết ngạt mỗi cân dao động từ 400.000–600.000 đồng, tùy theo chất lượng và kích cỡ con tôm.

Thương lái đến vận hành tàu cá đến các lồng bè có tôm hùm chết ngạt ở vịnh Xuân Đài để thu mua, đưa vào đất liền.

“Bước đầu nhận định tôm hùm nuôi bị chết ngạt do liên quan tình trạng mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước ngọt từ đất liền đổ ra vịnh Xuân Đài khiến cho môi trường nước, nhất là độ mặn biến động đột ngột. Đồng thời xảy ra hiện tượng phân tầng nước và thiếu oxy hòa tan cục bộ tại một số khu vực lồng nuôi tôm hùm”- báo cáo do ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk ký, nêu rõ.

Để làm rõ nguyên nhân, ngày 18/11/2026, Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam tiến hành thu thập mẫu nước tại hiện trường tôm hùm chết ngạt để xét nghiệm, phân tích các chỉ tiêu môi trường. Kết quả phân tích là cơ sở để đánh giá các yếu tố môi trường liên quan đến điều kiện sống của tôm hùm, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục và giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Tôm hùm chết ngạt được người nuôi tôm và thương lái ướp đá ngay sau khi vớt lên để đưa vào bờ.

Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các xã, phường có hoạt động nuôi trồng thủy sản, trước mắt là phường Xuân Đài và phường Sông Cầu chỉ đạo các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi tăng cường chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai mưa lũ trong thời gian cuối năm 2026; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tôm nuôi hùm đang thả nuôi trong lồng bè, bổ sung vitamin và khoáng chất theo hướng dẫn kỹ thuật. Bên cạnh đó cần phải thu gom thức ăn thừa, vỏ lột , tôm chết đưa vào bờ để xử lý theo quy định; điều chỉnh giảm lượng thức ăn hoặc tạm ngừng cho ăn khi thời tiết, môi trường nước có biến động và áp dụng biện pháp tăng cường oxy phù hợp điều kiện thực tế tại lồng bè nuôi tôm hùm.

Ngoài việc triển khai một số biện pháp cấp thiết, Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nghiên cứu, tham khảo và triển khai phù hợp với điều kiện thực tế các mô hình cộng đồng tham gia quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt và chất thải phát sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản, góp phần cải thiện chất lượng môi trường vùng nuôi. Mặt khác, tiến hành rà soát, định hướng bố trí các vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực biển hở ven bờ và vùng biển xa bờ phù hợp với quy hoạch, điều kiện môi trường…