Theo MyDaily dẫn nguồn Daily Mail mới đây, Tom Holland và Zendaya vừa sở hữu thêm một bất động sản đắt giá tại khu vực có nhiều không gian xanh ở London. Cặp đôi cùng tuổi 30 đã chi 10,8 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng) để mua căn biệt thự có năm phòng ngủ. Mức giá này thấp hơn 987.000 USD (khoảng 26 tỷ đồng) so với giá chào bán ban đầu.

Truyền thông địa phương đánh giá đây là một thương vụ có lợi cho vợ chồng ngôi sao Spider-Man, khi cả hai sở hữu bất động sản cao cấp với mức giá thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của bên bán.

Tom Holland và Zendaya vừa sở hữu thêm một bất động sản đắt giá tại khu vực có nhiều không gian xanh ở London.

Căn biệt thự có tổng diện tích sàn hơn 464 m², nằm trên khu đất rộng khoảng 4.047 m². Bên cạnh năm phòng ngủ, cơ ngơi còn được bố trí bốn phòng tiếp khách và bốn phòng tắm, mang đến không gian sinh hoạt rộng rãi cho cặp đôi. Đáng chú ý, đây không phải bất động sản duy nhất mà Tom Holland sở hữu tại London.

Trước đó, nam diễn viên từng chi 3,2 triệu USD để mua một căn nhà phố mang phong cách kiến trúc Victoria, tọa lạc ở khu vực phía Tây Nam London. Căn nhà có bốn phòng ngủ, trải qua khoảng hai năm cải tạo quy mô lớn trước khi hoàn thiện vào khoảng năm 2023. Sau đó, Zendaya cũng chuyển đến đây sinh sống cùng Tom Holland.

Giá trị hiện tại của bất động sản này được ước tính lên đến 5,9 triệu USD (khoảng 153 tỷ đồng). Bên trong căn nhà còn có phòng tập thể thao, rạp chiếu phim riêng và không gian giải trí dành cho nam diễn viên.

Việc mua thêm biệt thự sang trọng diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tom Holland và Zendaya được truyền thông đưa tin đã chính thức về chung một nhà.

Cặp đôi gặp nhau thông qua bộ phim Spider-Man: Homecoming, ra mắt năm 2017, và vướng tin đồn hẹn hò từ năm sau đó. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai công khai chuyện đính hôn vào tháng 1/2025. Theo nguồn tin, Tom Holland và Zendaya đã bí mật tổ chức hôn lễ vào tháng 8/2026, sau đó mở tiệc chúc mừng riêng tư cùng gia đình và bạn bè thân thiết tại khách sạn Beaverbrook, thuộc hạt Surrey, Anh.

Cặp đôi gặp nhau thông qua bộ phim Spider-Man: Homecoming ra mắt năm 2017.

Vốn là hai trong số những ngôi sao trẻ nổi bật của Hollywood, Tom Holland và Zendaya không chỉ sở hữu sự nghiệp điện ảnh thành công mà còn gây chú ý bởi khối tài sản đáng kể. Việc tậu thêm cơ ngơi trị giá hàng trăm tỷ đồng đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống chung của cặp đôi.