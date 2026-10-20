Tom Holland, từ diễn viên nhạc kịch đến người đứng đầu doanh thu thế giới

Tom Holland đang được nhắc đến như một trong những ngôi sao có tổng doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh. Theo số liệu được các bảng thống kê phòng vé quốc tế dẫn lại trong năm 2026, tổng doanh thu các bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên được ước tính khoảng 15,5 tỷ USD. Thành tích này đưa anh vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng tại Hollywood, trong đó có Zoe Saldana, Scarlett Johansson và Chris Pratt.

Tuy nhiên, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Tom Holland từng bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu nhạc kịch. Hành trình của tài tử người Anh là câu chuyện về một diễn viên trưởng thành từ vũ đạo, từng bước chinh phục màn ảnh rộng và gắn tên tuổi với một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới.

Tom Holland trong vai Người Nhện, nhân vật đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Tom Holland sinh năm 1996 tại Anh, lớn lên trong gia đình có cha là nhà văn, diễn viên hài và mẹ làm nhiếp ảnh. Từ nhỏ, anh đã yêu thích âm nhạc và nhảy múa. Năm 9 tuổi, Holland được biên đạo Lynne Page phát hiện trong một lớp học nhảy, sau đó được giới thiệu thử vai cho vở nhạc kịch Billy Elliot.

Sau thời gian đào tạo vũ đạo, ballet và nhào lộn, Holland được chọn vào vai Michael trước khi đảm nhận vai chính Billy Elliot trên sân khấu West End tại London vào năm 2008. Vai diễn đòi hỏi khả năng diễn xuất, ca hát và vũ đạo, tạo nền tảng để anh phát triển kỹ năng biểu đạt cảm xúc cũng như làm chủ hình thể.

Năm 2012, Holland có bước chuyển quan trọng khi tham gia bộ phim The Impossible, đóng cùng Naomi Watts và Ewan McGregor. Trong tác phẩm lấy cảm hứng từ thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004, anh vào vai Lucas, cậu con trai cả trong gia đình tìm cách sống sót và đoàn tụ giữa thảm họa. Diễn xuất giàu cảm xúc giúp Holland nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn, mở ra cơ hội tiến sâu hơn vào điện ảnh.

Tom Holland từng theo đuổi sân khấu nhạc kịch trước khi bước chân vào điện ảnh.

Năm 2015, Tom Holland được Marvel Studios và Sony Pictures lựa chọn vào vai Peter Parker, trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất đảm nhận nhân vật chính trong MCU. Anh lần đầu xuất hiện với tư cách Người Nhện trong Captain America: Civil War (2016), trước khi có phim riêng Spider-Man: Homecoming (2017).

Khác với những phiên bản Người Nhện do Tobey Maguire và Andrew Garfield thể hiện, Peter Parker của Holland mang đậm nét thiếu niên: vụng về, giàu năng lượng, đôi lúc bốc đồng nhưng luôn mong muốn chứng minh bản thân. Nhân vật vừa phải đối diện với trách nhiệm của một siêu anh hùng, vừa tìm cách cân bằng cuộc sống học đường. Sự kết hợp giữa nét hài hước và cảm xúc giúp Holland tạo được dấu ấn riêng trong vai diễn.

Spider-Man: Homecoming thu khoảng 880 triệu USD trên toàn cầu. Tiếp đó, Spider-Man: Far From Home (2019) vượt mốc 1,1 tỷ USD, còn Spider-Man: No Way Home (2021) đạt gần 1,9 tỷ USD. Ba phần phim riêng không chỉ củng cố vị thế của Người Nhện trong MCU mà còn đưa Tom Holland trở thành ngôi sao có sức hút thương mại lớn.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn xuất hiện trong các bom tấn Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019), hai tác phẩm lần lượt thu hơn 2 tỷ USD và gần 2,8 tỷ USD toàn cầu. Việc góp mặt trong nhiều bộ phim thuộc những thương hiệu ăn khách giúp tổng doanh thu gắn với tên tuổi Holland tăng nhanh qua từng năm.

Tom Holland trở thành diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh.

Dù vậy, sự nghiệp của Holland không chỉ xoay quanh Người Nhện. Anh từng thử sức với nhiều thể loại, từ phim phiêu lưu Uncharted (2022), trong đó đóng vai thợ săn kho báu Nathan Drake, đến phim tâm lý tội phạm The Devil All the Time (2020). Những dự án này cho thấy mong muốn mở rộng phạm vi diễn xuất của nam diễn viên, dù mức độ đón nhận không đồng đều như các bom tấn Marvel.

Năm 2026, Holland tiếp tục góp mặt trong The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, đảm nhận vai Telemachus, con trai Odysseus. Đây là cơ hội để anh xuất hiện trong một dự án sử thi có quy mô lớn, đồng thời tiếp cận hình tượng nhân vật khác biệt so với Peter Parker. Cùng năm, anh trở lại với Spider-Man: Brand New Day, tiếp tục hành trình của Người Nhện sau những biến cố ở phần phim trước.

Từ một diễn viên nhạc kịch được phát hiện khi còn nhỏ, Tom Holland đã trở thành gương mặt gắn liền với những thương hiệu điện ảnh hàng tỷ USD. Tổng doanh thu phòng vé khoảng 15,5 tỷ USD được nhắc đến trong năm 2026 phần lớn đến từ các bom tấn có sức lan tỏa toàn cầu, đặc biệt là loạt phim Spider-Man và Avengers.

Tuy nhiên, doanh thu của các bộ phim có sự tham gia của một diễn viên không đồng nghĩa với số tiền cá nhân người đó kiếm được, cũng không hoàn toàn phản ánh năng lực diễn xuất. Với Holland, thách thức trong chặng đường tiếp theo là tiếp tục phát huy sức hút của Người Nhện, đồng thời khẳng định bản thân qua những vai diễn độc lập với thương hiệu siêu anh hùng đã làm nên tên tuổi.

Tom Holland và Zendaya trở thành cặp đôi được yêu thích tại Hollywood.