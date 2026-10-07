Tóm gọn kẻ lừa 400 triệu đồng tiền 'chạy việc' khi đang định vượt biên tại cửa khẩu Mộc Bài

Theo tài liệu điều tra, năm 2015, tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ, Trần Thành Long đưa ra thông tin có khả năng xin cho người khác vào làm việc trong lực lượng Công an nhân dân.

Đối tượng Trần Thành Long (áo kẻ xanh trắng) - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ hoặc thẩm quyền thực hiện việc này, Long vẫn hứa hẹn có thể xin cho chị V.T.B.T. (con gái bà N.T.L.) vào làm việc tại Công an tỉnh Kon Tum.

Tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, bà L. đã giao cho Long 400 triệu đồng để lo thủ tục xin việc. Sau khi nhận tiền, Long không thực hiện nội dung đã cam kết mà bị xác định đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Qua xác minh, ngày 26/9/2024, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thành Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Long không có mặt tại nơi cư trú, ngày 26/9/2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định truy nã số C852/QĐTN-VPCQCSĐT, xác định Trần Thành Long là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 02/10/2026, Trần Thành Long, tên gọi khác Trần Hữu Sâm bị bắt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, giáp biên giới Campuchia.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.