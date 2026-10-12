Tóm gọn đối tượng bị truy nã khi tuần tra ban đêm

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Hạc Thành vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tối tượng là Lê Ngọc Trí tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 06 phút ngày 07/10, tổ công tác thuộc Công an phường Hạc Thành trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đêm tại khu vực cụm Đông Vệ đã phát hiện một nam thanh niên di chuyển có nhiều biểu hiện bất thường.

Tiến hành áp sát và kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Lê Ngọc Trí (sinh năm 1993, thường trú tại thôn Tiến Thắng, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa).

Tra cứu dữ liệu nghiệp vụ nhanh, Công an phường Hạc Thành làm rõ Lê Ngọc Trí chính là kẻ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng ngay sau đó đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an để hoàn tất thủ tục bàn giao cho cơ quan thụ lý điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã ngay trong đêm là minh chứng cho hiệu quả tích cực của mô hình tuần tra, khép kín địa bàn của lực lượng Công an cơ sở. Thời gian tới, Công an phường Hạc Thành sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra đêm, siết chặt quản lý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân.