Tóm gọn băng nhóm thuê bao cả khách sạn để hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia

Ban chuyên án bắt giữ 118 đối tượng liên quan đến băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Ảnh: CATH

Ngày 22-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng trong băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng (1987, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, để điều tra về các hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa) để lưu trú. Nhóm này có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào và Campuchia, trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Cơ quan ANĐT xác định tổ chức này có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng (1987, quốc tịch Trung Quốc). Đối tượng bị nhắm đến tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phân chia hoạt động thành 6 phòng, mỗi phòng tập trung vào những thị trường và phương thức lừa đảo khác nhau. Các thủ đoạn chủ yếu gồm dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao trực tuyến, giả mạo tuyển dụng và giao nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng. Dù sử dụng các kịch bản khác nhau, các đối tượng đều tìm cách tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này. Tại thị trường Hàn Quốc, các đối tượng giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn đầu tư cổ phiếu, hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền hoặc không thể tiếp tục đầu tư, chúng chặn liên lạc.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trong nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: CATH

Đối với phụ nữ Nhật Bản, các đối tượng tìm kiếm, kết bạn trên mạng xã hội, tạo dựng quan hệ rồi lôi kéo đầu tư tiền điện tử trên các nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Ở hình thức cá cược thể thao trực tuyến, các đối tượng tổ chức livestream các giải đấu trên mạng xã hội để thu hút người chơi, sau đó mời tham gia cá cược trên những trang web đã chuẩn bị sẵn.

Một nhóm khác sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạp tiền và mua cổ phiếu. Ban đầu, nhóm này tạo ra lợi nhuận giả, cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để củng cố niềm tin, rồi tiếp tục dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, các đối tượng còn triển khai thủ đoạn giả mạo tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại những doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Với hình thức giao việc trực tuyến, chúng hướng dẫn nạn nhân tạo tài khoản, liên kết ví điện tử, trả thưởng ban đầu để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm mở các nhiệm vụ mới.

Xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có phạm vi xuyên quốc gia trên không gian mạng và tính chất phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án.

Ngày 17-10, Ban chuyên án triển khai đồng bộ các phương án, tiến hành bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Cơ quan chức năng xác định có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.