Nguồn tôm bố mẹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu và khai thác tự nhiên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nguồn tôm bố mẹ nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tổng sản lượng tôm nước lợ năm 2026 ước đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 4,8% so năm 2025 và đạt 105% kế hoạch. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 1,2%; tôm sú đạt 450.000 tấn, tăng 13,8% so năm trước.

Đáng chú ý, sản lượng tôm tăng 4,8% trong khi diện tích nuôi chỉ tăng 0,6%, cho thấy hiệu quả sản xuất có chuyển biến tích cực. Chất lượng con giống, đặc biệt là tôm bố mẹ, từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng nuôi.

Số lượng tôm bố mẹ năm 2026 đạt 199.097 con. Con số này thấp hơn mức 219.915 con của năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng tôm giống sản xuất trong nước năm 2026 không giảm mà còn tăng gần 6% so năm trước, tương đương với tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi.

Từ năm 2020 đến nay, sản xuất giống tôm nước lợ đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2020, với 210.240 con tôm bố mẹ, trong đó có 204.130 con tôm thẻ chân trắng nhập khẩu, cả nước sản xuất được 153,14 tỷ con giống, gồm 113 tỷ con tôm thẻ chân trắng, phục vụ nuôi trên diện tích 736.500ha, đạt sản lượng khoảng 900.000 tấn.

Mặc dù năng lực sản xuất giống trong nước ngày càng được nâng lên, nguồn tôm bố mẹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu và khai thác tự nhiên.

Ngành tôm vẫn đối mặt với điểm nghẽn về nguồn cung tôm bố mẹ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cụ thể, năm 2026, cả nước nhập khẩu 33.007 con tôm sú bố mẹ, chiếm 69,93% tổng lượng tôm sú bố mẹ. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ. Năm 2025, lượng tôm sú bố mẹ nhập khẩu từ thị trường này đạt 30.240 con, chiếm 81,17% tổng lượng tôm sú bố mẹ nhập khẩu; 7.015 con còn lại được nhập từ Thái Lan và Madagascar.

Đối với tôm thẻ chân trắng, lượng tôm bố mẹ nhập khẩu năm 2026 đạt 108.000 con, chiếm 71,09% tổng lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ. Các thị trường cung cấp chủ yếu là Mỹ, Thái Lan và Indonesia.

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý giống tôm nước lợ ngày càng hoàn thiện, sát hơn với thực tiễn. Luật Thủy sản năm 2017, Luật số 146/2025 và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý cho ngành giống tôm nước lợ phát triển.

Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật tại một số vùng sản xuất giống tập trung từng bước được hoàn thiện. Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất giống, phù hợp với điều kiện trong nước.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, chọn tạo tôm bố mẹ trong nước dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất còn lỏng lẻo, chưa phát huy hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu trong thực tiễn. Nguồn tôm bố mẹ vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu đối với tôm thẻ chân trắng và khai thác từ tự nhiên đối với tôm sú.

Một trong những địa phương có vai trò quan trọng trong sản xuất giống tôm là Khánh Hòa. Hiện tỉnh có hai vùng quy hoạch sản xuất tôm giống và một vùng quy hoạch sản xuất tôm bố mẹ. Năm 2026, sản lượng tôm giống của tỉnh ước đạt khoảng 52 tỷ con, đáp ứng hơn 30% nhu cầu giống tôm cả nước.

Khánh Hòa đang tập trung xây dựng và phát triển thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng tôm giống đạt hơn 60 tỷ con/năm; chủ động sản xuất 60% tôm thẻ chân trắng bố mẹ gia hóa và 80% tôm sú bố mẹ gia hóa có chất lượng cao, sạch bệnh, kháng bệnh.

Áp lực chi phí và yêu cầu kiểm soát chất lượng con giống

Bên cạnh bài toán nguồn tôm bố mẹ, ngành tôm còn phải đối mặt với áp lực về chi phí đầu vào, chất lượng vật tư và nguy cơ dịch bệnh.

Từ thực tế địa phương, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2026, sản xuất thủy sản của tỉnh tiếp tục chịu nhiều sức ép từ giá con giống, thức ăn, vật tư nuôi trồng thủy sản và nhiên liệu; nguy cơ dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và xâm nhập mặn.

Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ ngành thủy sản còn lớn nhưng nguồn ngân sách hạn chế. Giá nguyên liệu, thức ăn thủy sản và các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được dự báo tiếp tục biến động, khó giảm trong thời gian tới.

Vào vụ nuôi chính, giá vật tư tăng trong khi giá tôm thương phẩm thiếu ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người nuôi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thị trường vật tư nuôi trồng thủy sản có nhiều chủng loại, nhà cung cấp và sản phẩm, gây khó khăn cho công tác kiểm soát chất lượng dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra. Hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lưu thông trên thị trường.

Đặc biệt, vào vụ nuôi chính, giá vật tư thường tăng trong khi giá tôm thương phẩm thiếu ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người nuôi.

Tại Vĩnh Long, bài toán nguồn cung giống cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Theo ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, mặc dù địa phương có hệ thống cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nhưng sản lượng thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đến tháng 9/2026, sản lượng giống thủy sản của tỉnh đạt hơn 3 tỷ con, trong đó tôm thẻ chân trắng đạt 2,93 tỷ con. Trong khi đó, nhu cầu giống tôm nước lợ phục vụ nuôi thương phẩm của địa phương khoảng 30-35 tỷ con/năm.

Do nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, hơn 80% lượng giống tôm nước lợ phải nhập từ các tỉnh, thành phố khác, chủ yếu từ Cà Mau, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và an toàn dịch bệnh đối với con giống vận chuyển từ địa phương khác về.

Theo kế hoạch năm 2027, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước dự kiến đạt khoảng 755.000ha, phấn đấu sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,6-4,7 tỷ USD. Sản lượng tôm giống nước lợ phục vụ nuôi thương phẩm dự kiến đạt hơn 155 tỷ con, bảo đảm chất lượng.

Tuy nhiên, theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, ngành tôm năm 2027 vẫn có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chiến tranh thương mại và xung đột địa chính trị có thể tiếp tục tác động đến giá vật tư, xăng dầu và chi phí sản xuất. Biến đổi khí hậu với những diễn biến ngày càng khắc nghiệt, nhiệt độ tăng cao, hạn hán và xâm nhập mặn cũng gây bất lợi cho môi trường nuôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, bùng phát dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, cùng với việc kiểm soát tốt chất lượng con giống, vật tư và môi trường nuôi, việc đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo tôm bố mẹ trong nước, tăng cường liên kết giữa cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp và người sản xuất là yêu cầu quan trọng. Chủ động được nguồn tôm bố mẹ chất lượng cao, sạch bệnh không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tạo nền tảng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của ngành tôm Việt Nam.