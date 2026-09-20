Tom Cruise tiết lộ cuộc trò chuyện với Taylor Swift

Tom Cruise tiết lộ Taylor Swift đã trở thành “người thầy” bất đắc dĩ của anh về bóng bầu dục Mỹ khi cả hai cùng theo dõi trận đấu của Kansas City Chiefs tại sân Arrowhead tối 15/9.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon phát sóng ngày 18/9, Tom Cruise được Jimmy Fallon hỏi cảm giác thế nào khi “ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới” ngồi cạnh “nghệ sĩ lớn nhất thế giới”. Nam diễn viên Top Gun lập tức dành nhiều lời khen cho Taylor Swift.

Tom Cruise tiết lộ Taylor Swift đã trở thành “người thầy” bất đắc dĩ của anh về bóng bầu dục Mỹ.

“Cô ấy đang nói với tôi về bóng bầu dục. Trước hết, cô ấy là một thiên tài”, Tom Cruise chia sẻ.

Tài tử 64 tuổi cho biết anh đã theo dõi Taylor Swift từ khi cô còn nhỏ và dành sự yêu mến đặc biệt cho nữ ca sĩ. Khi nhắc đến Taylor và Travis Kelce, Cruise cũng dành lời khen cho cặp đôi, gọi họ là một đôi “đẹp đẽ và kỳ diệu theo cách riêng”.

Đáng chú ý, Tom Cruise thừa nhận Taylor Swift thực sự đã dạy anh những điều cơ bản về bóng bầu dục Mỹ. Khi Jimmy Fallon ngạc nhiên hỏi lại “Thật sao?”, nam diễn viên lập tức khẳng định: “Thật”.

“Tôi chưa đi xem một trận bóng nào kể từ trước COVID-19, thời điểm tôi vẫn đang làm việc và mọi thứ. Vì vậy, được đến đó, trò chuyện và có khoảnh khắc như vậy thực sự rất vui. Cô ấy biết rất rõ về môn này”, Cruise nói.

Trong cuộc trò chuyện, Taylor Swift cũng kể rằng khi mới quen Travis Kelce, cô gần như không biết gì về bóng bầu dục Mỹ. Theo lời Tom Cruise, nữ ca sĩ từng nói với anh: “Anh biết không, anh ấy rất kiên nhẫn”.

Cruise bật cười khi nhắc lại câu chuyện: “Tôi nói, ‘Tôi chắc là anh ấy rất kiên nhẫn’. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ rất kiên nhẫn với cô ấy”. Nam diễn viên sau đó khẳng định Taylor hiện đã thực sự hiểu môn thể thao này và “cô ấy biết mình đang làm gì”.

Không chỉ nói về thể thao, Tom Cruise và Taylor Swift còn trò chuyện về âm nhạc và điện ảnh. Nam diễn viên nhận xét nữ ca sĩ rất hài hước, sở hữu khiếu hài hước tuyệt vời, đồng thời dành lời khen cho khả năng sáng tác, âm nhạc và đạo diễn của cô.

“Cô ấy là một nhà văn xuất sắc. Một nhạc sĩ và đạo diễn tài năng. Cô ấy rất giỏi”, Cruise nói.

Taylor Swift và Tom Cruise gây chú ý hôm 15/9 khi được bắt gặp trò chuyện trong khu vực VIP tại sân Arrowhead ở Kansas City, Missouri. Thời điểm đó, Travis Kelce cùng Kansas City Chiefs đang đối đầu Denver Broncos trong trận mở màn mùa giải NFL và giành chiến thắng 31-10.

Trong cuộc trò chuyện, Taylor Swift cũng kể rằng khi mới quen Travis Kelce, cô gần như không biết gì về bóng bầu dục Mỹ.

Hai ngôi sao có vẻ trò chuyện khá say sưa, nhưng nội dung cuộc nói chuyện khi ấy vẫn là dấu hỏi cho đến khi Tom Cruise tiết lộ những thông tin trên.

Pat McAfee - người dẫn chương trình ESPN và cũng có mặt trong khu vực VIP cùng Taylor Swift và Tom Cruise, trước đó cho biết trên podcast rằng việc chứng kiến hai ngôi sao cùng trải nghiệm một trận bóng là điều tuyệt vời. McAfee dành lời khen Taylor là người thân thiện, chu đáo.

Riêng Tom Cruise khiến McAfee ngạc nhiên bởi nam diễn viên mặc áo khoác da nhưng gần như không đổ mồ hôi trong suốt trận đấu. “Anh ấy không có một giọt mồ hôi nào. Anh ấy là ngôi sao điện ảnh. Anh ấy không đổ mồ hôi”, McAfee hài hước chia sẻ.

Nguồn gốc mối quan hệ giữa Taylor Swift và Tom Cruise vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nam diễn viên từng tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce hồi tháng 7 cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng khác.

Nguồn gốc mối quan hệ giữa Taylor Swift và Tom Cruise vẫn chưa được tiết lộ.